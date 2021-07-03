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老虎、雪貂都打新冠疫苗了 金山屋崙動物園為動物接種

編譯組／屋崙2日電
屋崙動物園為動物注射Zoetis捐贈COVID-19疫苗。圖為雪貂。 (屋崙動物園提供)
屋崙動物園為動物注射Zoetis捐贈COVID-19疫苗。圖為雪貂。 (屋崙動物園提供)

屋崙動物園是第一個使用專門為動物配製的實驗性疫苗，以保護老虎、熊和其他動物免受COVID-19感染的動物園。

全球領先的動物保健公司Zoetis正在捐贈1萬1000多劑試驗性的COVID-19疫苗，以幫助保護生活在27個州的近70個動物園以及十多個保護區、學術機構和政府組織的100多個哺乳動物物種。這些疫苗已被聯邦農業部（USDA）和相應的州級獸醫授權按個案進行實驗使用。

在6月29日收到第一批疫苗後，屋崙動物園迅速召集了他們的獸醫和動物護理團隊，於次日上午開始為其風險最高的動物接種疫苗：老虎、黑熊、灰熊、山獅和雪貂率先接受了兩針中的第一針。接下來是靈長類動物，包括黑猩猩、果蝠和野豬。

「很高興也很放心，現在能夠用這種疫苗更好地保護我們的動物。感謝Zoetis公司不僅創造了這種疫苗，而且還將其捐贈給我們和美國各地的其他幾家經過AZA認證的動物園。」屋崙動物園獸醫服務副總裁赫曼（Alex Herman）說。

總部位於密西根州卡拉馬朱的Zoetis研發團隊運用數十年的經驗，為貓、狗、家禽和牛開發其他冠狀病毒疫苗。其COVID-19疫苗是針對動物物種的獨特配方。

「當去年第一隻狗在香港感染了COVID-19後，我們立即開始研究可用於家養動物的疫苗，並在八個月內完成了初步的安全性研究，我們在去年的World One Health大會上介紹了這些研究。我們的工作能夠幫助動物園中面臨COVID-19風險的動物。」Zoetis公司全球生物製品部高級副總裁庫馬爾（Mahesh Kumar）說。

Zoetis已經為世界各地的高影響新發疾病開發疫苗，並正在關註被世界衛生組織確定為人畜共患的大約200種疾病。據世界衛生組織稱，至少75%的新出現的傳染病有動物來源，包括COVID-19。該公司領先的藥品、疫苗、診斷和技術組合和管道在100多個國家發揮著作用。

屋崙動物園住有850多隻本地和外來動物，致力於人道地對待動物，並得到了動物園和水族館協會（AZA）的認可，該協會是為動物園和水族館製定動物福利最高標準的國家組織。

疫苗 動物園 屋崙

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