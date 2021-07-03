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余健全接任中華總會館總董 政界社區道賀

記者李晗／舊金山報導
余健全（前排左六）接任中華總會館總董，社區政界人士紛紛道賀。（僑社記者謝潤琴 / 攝影）
余健全（前排左六）接任中華總會館總董，社區政界人士紛紛道賀。（僑社記者謝潤琴 / 攝影）

舊金山中華總會館迎來每兩個月一次的總董交接。華埠僑領、合和會館主席余健全（Larry Yee）接任總董，並且在總會館內舉行了總董交接儀式。

疫情已經逐漸解封，加之余健全在政界、社區的深厚基礎，當天的儀式上大批政界官員、社區代表紛紛現身道賀。全場座無虛席，人群擠滿整個總會館大廳。

余健全感謝大家的到來，同時也回顧了中華總會館的歷史，展望未來，繼續為華僑華裔社區發聲。卸任總董朱汝湛未出席，由司徒仲山為代總董交接。駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、退休的加州最高法院大法官陈惠明（Ming Chin）主持了監交和監誓的儀式。

當天現場的政界官員「群星閃耀」：加州主計長余淑婷（Betty Yee），加州參議員威善高（Scott Wiener），前舊金山議會議長余鼎昂（Norman Yee），現任議會議員陳詩敏（Connie Chan）、司嘉怡（Catherine Stefani）、楊馳馬（Matt Haney）、梅義加（Myrna Melgar），舊金山估值官郭華健（Joaquin Torres），舊金山高等法院法官黃正凱（Victor Hwang）均有到場支持余健全。

舊金山市長布里德（London Breed）的代表、多位加州、舊金山的議員代表也都有出席，為余健全頒發賀狀。因為余健全同時擔任舊金山市府內警察委員，因此多位警局高層悉數出席，包括副局長拉薩（David Lazar），指揮官鄺友信（Darryl Fong），兩位華裔的分局長葉培恩（Paul Yep）、吳俊偉（Julian Ng）。

此外，東華醫院院長陳傑民、行政總裁張建清，沙加緬度中華會館，洛杉磯余風采堂等全美僑界代表都有出席。

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