全球第一家 人造魚壽司吧 今秋舊金山開幕

全球第一家人造魚壽司吧9月將在舊金山開張。（取自Wildtype臉書）

今年秋天，舊金山 Dogpatch區將出現一家全球首創的壽司吧，但顧客要品嘗不同魚肉的壽司，可能還要再等等。

這家壽司吧是舊金山初創公司Wildtype的心血結晶，他們2016年起就開始在實驗室研發人造鮭魚。和其他人造肉公司一樣，Wildtype也期望有朝一日能大量生產人造魚在超市販售、在灣區 餐廳供應。

Wildtype創辦人艾芬拜恩（Aryé Elfenbein）和柯貝克（Justin Kolbeck）4月宣布將在舊金山Dogpatch區開一家無菜單壽司吧，最近預告壽司吧將在9月開張。艾芬拜恩和柯貝克表示，這家壽司吧不是一家餐廳，比較像是一個互動式博物館，訪客可以隔著玻璃看到人造魚肉如何製造出來。

艾芬拜恩是一名分子生物學家，他用他的科學和醫學背景與柯貝克創辦了Wildtype。艾芬拜恩說：「絕大部分的人都不曾見過肉類和海鮮的生產過程，我們希望掃除這層障礙，讓顧客能與他們的食物產生連結。」

Wildtype這類企業屬於所謂的「細胞農業」（cell-based agriculture），他們使用動物細胞在實驗室製造肉塊。Wildtype目前仍在使用數年前獲得的鮭魚細胞製造鮭魚肉，他們在實驗室養殖池裡提供養分給鮭魚細胞，因為細胞被固定在植物結構上，所以可以長成特定部位的魚肉。

艾芬拜恩表示，從細胞型態到收成，通常需要三周到三個月的時間，傳統養殖漁業最長需要一年的時間才能收成。

開業初期，Wildtype的服務對象只限受邀的學生和主廚，將以鮭魚為主要食材，將做成壽司卷或檸檬汁醃鮭魚。至於好不好吃，是另一回事。

Wildtype參加過最主要的活動之一，是2019年在波特 蘭舉行的品嘗大會，彭博社（Bloomberg）形容其鮭魚的味道為「有所欠缺」。不過，這個意見成為艾芬拜恩和柯貝克改進產品的動力。2019年時，Wildtype一條壽司卷的成本是200元，現在已降至一條30元，但他們表示，他們還有很長的路要走。