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清除聖縣垃圾、美化市容 加州議會撥200萬預算

記者李榮／灣區報導
柯提斯（Dave Cortese）推動預算，清理垃圾。（本報檔案照片）
柯提斯（Dave Cortese）推動預算，清理垃圾。（本報檔案照片）

為了協助地方政府清除垃圾、美化市容，加州參議員柯提斯（Dave Cortese）指出，已確認撥出200萬元的預算，協助各地清除當地街道和聖他克拉拉縣內加州管轄路段上的垃圾。

柯提斯表示，加州議會本周通過的2021年預算法案，其中包括他的提案。根據該提案，聖他克拉拉縣消費者和環境保護局（CEPA）將與聖他克拉拉縣內的15個城市合作，協助確認分析聖他克拉拉縣內的優先美化區，並且減少轄區內的垃圾，「垃圾堆積和亂扔垃圾是社會上日益關注的問題，對居民來說，這是相當不公平。」

柯提斯指出，自己在擔任聖荷西市議員和聖縣議員的期間，就非常瞭解垃圾的問題。要處理這些被亂丟垃圾，並且進一步美化市容，必須得要跨單位的合作。感謝州議會的同事認同此一議題，並且將投資地方的垃圾處理列為預算的優先事項。相信透過擴大現有計畫，這筆資金可以迅速有效解決聖他克拉拉縣的垃圾和「垃圾熱點」（debris hotspots）問題。

柯提斯介紹，這筆資金將提供資源，用於清理垃圾，以及過度生長的植被等專案。計畫將優先考慮高速公路交匯處，以及加州運輸局（Caltrans）路權沿線的熱點。

目前，聖他克拉拉縣消費者和環境保護局與Caltrans和 San Jose Conservation Corp (SJCC) 簽署一項多年協定，清理全縣範圍內的加州運輸局沿線的垃圾。協議規定，由CEPA監督的SJCC將負責清除加州運輸局沿線的廢物。該協定已經能有效清理和美化該縣的許多地區，不過在2022財政年度到期。

加州 預算 投資

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