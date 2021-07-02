舊金山地方檢察長博徹思訪華埠 強調治安不受罷免影響

地檢長博徹思（中）在地檢處新聘任的華裔高層陳嘉霖（左）、李蕙儀（右）的陪同下，在華埠與中文媒體記者見面。（記者李晗/攝影）

經濟重啟之時，舊金山 地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）訪問華埠 小商業，與華文媒體見面。他強調自己關注在維護社區治安上，不會受到目前針對他的罷免運動的影響。

7月1日，博徹思來到華埠天后廟街的幸福餅家，品嘗奶茶與叉燒包之餘，也介紹了目前地檢處的新聘請的華裔 高層，以及回應了舊金山目前進行中的罷免運動。

他表示，罷免運動就是要「撤銷」（undo）選民的意願，並強調自己在民主選舉勝出。博徹思也把罷免團隊的「拒絕接受選舉結果」的情形比作前總統川普，因為川普在2020年總統選舉敗選時也拒絕承認選舉結果。

博徹思2019年以細微的優勢贏下選舉，成為全美進步派地檢長的代表。上任之後他爭議不斷，尤其是在多起惡性治安事件之後，引起媒體鋪天蓋地報導，博徹思也被指在起訴累犯、收押嫌犯的工作上過於「寬容」，觸發罷免運動。警局的數字顯示暴力犯罪則是下降，只有入屋盜竊、偷車等類別的事件在上升。

「這些（罷免運動的）人就是要阻止我和我的辦公室去完成更重要的工作，」博徹思說，自己現在關注維護社區治安，尤其是老人家的安危。「我們不會被影響（distracted），」他說，不會被罷免運動、徵集選民簽字的人影響自己去做更重要的工作，就是要讓舊金山變得安全。

當天陪同博徹思造訪華埠的還有多位地檢處華裔職員，包括新上任的社區事務總監陳嘉霖（Francis Chan）、執行受害人服務部主任李蕙儀（Kasie Lee）、鄰里調解法庭主任朱健鴻（Jackson Gee），以及受害者倡導專員方瀅（Kitty Fong）。

博徹思目前也頻頻有大動作，增進與華裔社區的聯結。他重組了地檢處的架構，聘用了李蕙儀、陳嘉霖擔任兩個部門的一把手，凸顯自己對華裔社區的重視。地檢處新聞發言人也開始以中文發佈通訊稿，發給記者，並且每周舉辦中文媒體的圓桌會議，向中文媒體提供案件進展。博徹思也透露了反罷免的競選聘請了華裔的政治顧問何文健（David Ho）。

他表示，競選的時候就已經承諾要增加華裔雙語的職員，現在就是在兌現競選承諾。