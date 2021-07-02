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金山華埠驚傳跳樓案 男涉砍女後跳樓

記者李晗／舊金山報導
醫護人員搶救墜地的男子。（讀者提供）
醫護人員搶救墜地的男子。（讀者提供）

7月1日，舊金山華埠驚傳跳樓案件。隨著細節曝光之後，案情也涉及砍人後跳樓，引起社區震驚。

綜合各方的說法，當天上午10時左右，在華埠積臣街（Jackson）一棟樓內有發生打鬥暴力事件。警方接報到場之後，發現一名大約40歲的男性躺臥在人行道的地面上，身受重傷，隨後他被送院搶救。警方上樓去到案發現場之後，發現一名50歲的女性被砍傷倒地。這名女性也被立即送往醫院搶救。

據悉二人都是華人，一人說粵語，一人說國語。搶救之後，二人均情況穩定。

在積臣街一家服裝店上班的李小姐是案件的目擊者，墜地的男子當時就是躺在她所上班的店鋪門口。李小姐表示，當時自己聽到「砰」的一聲，然後就見到一個男子躺在地上。她自己從來沒有見過這些事情發生，看都不敢看那個男子。隨後沒過多久，警察就來了。

有讀者在案發時經過現場，也有拍攝照片，顯示醫護人員正在搶救墜地的傷者，同時民眾圍觀。記者在上午11時左右到現場時，警察已經將積臣街的路段封閉，不讓人靠近，大批民眾圍觀。當天案發期間，剛好舊金山地檢處代表也在華埠舉行發布會，隨後地檢處受害人服務部與傳媒則一起前往案發現場了解情況。

案件在下午之後，也有更多的細節曝光。最早有傳聞是家暴案件，但是消息稱。40歲的男子和50歲的女子是二房東與房客的關係，並非是夫妻。二房東將房間轉租給房客，當天他們有一些爭吵，隨後演變成為暴力事件。有說法指男子砍人之後跳樓，但是警方未有證實相關說法，還在調查當中。

案發之後警方封鎖了Jackson街現場。（記者李晗/攝影）
案發之後警方封鎖了Jackson街現場。（記者李晗/攝影）

華埠 警察 舊金山

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