灣區辦公室重開 Google大巴重新上路

Google下月重新開放灣區辦公室，將重新啟動員工班車。 (美聯社)

總部位於山景城的數字廣告和互聯網搜索巨頭Google 日前表示，它將於7月12日開始讓員工自願返回灣區 的辦公室和校園，為9月更廣泛的重新開放做準備。

Google班車網也將在同一天重新啟動，但時間表會略微縮短。該公司開創的作為員工福利的免費食堂和小吃站也將於7月12日重新開放，但在某些地點服務和選擇在九月之前將有所限製。

這是自疫情以來，Google員工首次能夠再次在辦公室工作。Google表示，雖然公司不要求返人員接種COVID疫苗 ，但沒有接種或拒絕說明的員工將必須戴上口罩，每周接受冠狀病毒測試。提供疫苗接種證明的員工如果願意可以不戴口罩。公司將提供免費測試，並可幫助員工找到接種地點。Google也將遵循國家規定，允許取消社交距離，並表示已采取了包括改善建築物內的空氣流動等保護措施。

公司表示，Google重返加州的辦公室將從灣區開始，隨後從7月13日和7月27日開始分兩個階段重新開放南加州的設施。

Google上個月表示，員工們可以選擇在家工作到9月，但仍將回到以公司為中心的工作模式。首席執行官皮采（Sundar Pichai）上個月說，在此之後，那些不需要每天在公司工作的人將被安排在一個 「混合 」時間表上，他們每周大約有三天在辦公室。員工可以申請完全遠程辦公，或轉到其他辦公室，但這可能意味著報酬也將隨之減少。

幾家矽谷科技巨頭已經開始重新開放辦公室，或宣布即將重開。聖荷西軟件公司Adobe上周表示，計畫於7月14日重新開放聖荷西辦公室，容量為50%，以期推廣混合模式，允許員工只在辦公室內花費一半的工作時間。

商業軟體公司Salesforce上個月開始在自願的基礎上將接種過疫苗的員工召回其舊金山總部，計畫大約三分之二的人員將采用 「彈性 」時間表，使他們每周有一到三天時間在辦公室工作。

臉書上個月開始在自願的基礎上向員工重新開放其灣區辦公室，容量有限其員工如果願意，可以遠程工作到7月2日。