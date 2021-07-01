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聖荷西跳蚤市場轉型 市議會一致通過

編譯組╱灣區30日電
聖荷西對跳蚤市場前途達成協議。(圖取自電視截圖)
聖荷西對跳蚤市場前途達成協議。(圖取自電視截圖)

聖荷西跳蚤市場未來發展將有戲劇性變化。聖荷西市議會一致通過長期轉型計畫，將現存61.5英畝跳蚤市場用地、大多數是西班牙語裔居民的「La Pulga」廣場，轉型建設成為位在貝律耶沙捷運站旁的繁華城市社區，將有新辦公園區、公寓大樓與零售商店。

市議會也投票通過，跳蚤市場業主與開發商將擴建3450個居住單位，並將合法允許商業空間，自31萬5022平方英尺擴大至340萬平方英尺，也將提供擔心流離失所與失去生計的跳蚤市場業主，長期安全與財務協助。

儘管如此，這些保護措施仍未達到許多商家與支持人士期望。貝律耶沙跳蚤市場商家協會(Berryessa Flea Market Vendors Association)會長龔薩雷斯(Roberto Gonzalez)表示，他將持續爭取確定市場商家可於未來數月與數年內，獲得更多安全保障。

除了重新規畫市場，市議會還與市場商家達成協議，保證市場在重新開工建設之前，將持續開放至少3年，並確保商家在關閉市場前，不會被驅逐。此外，也將在新開發園區保留5英畝的小型跳蚤市場，為商家提供500萬元經費，以因應市場關閉時的財務損失。

聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)表示，市議員在協調談判爭取跳蚤市場福利時做出許多努力，更重要是，商家將於未來幾年持續成為都會市場的一部分。

聖荷西跳蚤市場於1960年創立，多年來蓬勃發展，成為全國最大戶外市場之一，提供民眾一個撿便宜的有趣地點。儘管市場規模近幾年萎縮，現仍約有430個商家擁有750個攤位。

自2007年以來，重新開發跳蚤市場的計畫持續進行。新開發項目將其作為貝律耶沙捷運城市聚落的基礎，建立聖荷西第一個捷運車站周邊開發區域。不過，開發5英畝新跳蚤市場，僅約為目前市場規模的三分之一，不足以容納所有商家，500萬元也可能不足以提供商家財務支援。

在市長李卡多的要求下，市議會同意嘗試與交通局達成協議，允許聖荷西市使用捷運車站內外區域，例如停車場，並在周末設置市場，確認公共經費來源，在過渡期間進一步協助市場商家。

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