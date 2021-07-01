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防槍枝暴力 聖荷西市議會通過新控槍法案

記者陳程威／聖荷西報導
聖荷西市議會通過槍枝責任險法案。（記者陳程威/視頻會議截圖）
聖荷西市議會通過槍枝責任險法案。（記者陳程威/視頻會議截圖）

聖荷西的聖他克拉拉谷交通局(VTA)輕軌電車停場大規模槍擊事件，導致包括槍手在內的10人死亡。聖荷西市議會日前投票通過全新槍枝安全法案，要求聖荷西全市所有槍枝所有者購買責任險，並且每年支付一次槍枝費用，用於支持應急服務和警察服務。

聖荷西市長李卡多表示，必須要通過更多方式來確保讓槍枝擁有者承擔起槍枝暴力的責任，並確保這些措施能夠激勵人們加強相關槍枝安全措施。他說，雖然憲法第二修正案確保人民擁有槍枝的權利，但是這並不意味著納稅人需要對此進行補貼。「這是應對槍枝暴力所採取的里程碑式的行動。」聖荷西由此全美首個類似法律的大城市。

太平洋研究與評估研究所（The Pacific Institute on Research and Evaluation，簡稱PIRE）的最新數據顯示，槍枝暴力每年給聖荷西的納稅人造成近4.42億元的損失。兩周前，聖荷西市議會剛通過法律，要求零售商對所有購買槍枝的行為進行錄像。

李卡多表示，槍枝責任險與汽車保險類似，將鼓勵更負責任的槍枝儲存和使用。相關保險費用將在25至30元之間。

李卡多說，騙子當然不會投保槍枝保險。但是當警察接到家暴電話時，便會開始詢問受害者家中是否有槍枝。在這種條件下，警方便可以追蹤家中是否有進行槍枝保險。

聖荷西警察局長馬塔表示，違反新法律的人將被沒收槍枝。但相關執法過程並非十分嚴格。「在我們正常的工作過程中，如果我們遇到槍枝，會詢問他們是否有保險。 我們不會挨家挨戶地檢查槍枝，看他們是否有保險。」

可以預期的是，擁槍團體將會對聖荷西市府展開法律訴訟。擁槍團體「加州槍枝擁有者聯盟」（Gun Owners of California）表示，他們已經準備對該聖荷西採取法律行動。

李卡多回應，市府律師將做好任何相關法律挑戰的準備。

聖荷西市議會通過槍枝責任險法案。(美聯社)
聖荷西市議會通過槍枝責任險法案。(美聯社)

聖荷西 保險 警察

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