提升安全意識 加州煙花燃放零容忍

埃斯特拉達表示業主對於房屋上的違法煙花燃放行為負有責任。（記者陳程威/視頻記者會截圖）

疫情 的趨緩以及加州 重開，可以預期即將到來的國慶周末，民眾戶外活動以及出遊活動都將上升。然而隨著氣溫持續飆升，長期乾旱氣候使得應對山火等災害壓力不斷上升。聖他克拉拉縣、加州消防廳以及加州執法部門6月30日在聖荷西的Communications山上召開記者發布會，呼籲民眾們提升安全意識，並強調對於違法燃放煙花爆竹的行為施行零容忍的政策，將會對違法民眾進行執法和起訴。執法部門鼓勵民眾對於違法行為進行舉報。

加州消防廳廳長拉杰斯卡普（Jim Rajskup）表示，執法部門的態度是零容忍。「只要發現燃放煙火的行為，無論是輕罪還是超過100磅的重罪，我們都會進行起訴。」今年不會發布警告，因為加州去年就已因燃放煙花引起了大量火災。

聖他克拉拉縣的「煙花條例」規定居民使用、擁有、儲存或出售非法煙花將被罰款，同時房屋業主也將為非法燃放煙花爆竹的行為負責。

聖縣消防局副局長埃斯特拉達（Hector Estrada）表示，不同的司法管轄區將採用不同的罰款標準，某些司法管轄區處罰標準有可能更高。「業主需要對任何非法燃放煙花活動及其結果負責，包括罰款，以及由此產生的應急服務響應成本。」

聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）表示，由於由於乾旱和氣候變化，情況有可能會變得更為糟糕。慶祝國慶日應該是快樂的，需要更加為彼此和社區負責。「我們從新冠疫情以及去年火災中意識到，我們彼此都是社區中的一員。」

灣區 空氣質量管理區（Bay Area Air Quality Management District）執行長布勞德本特（Jack Broadbent）表示，空管區很早就呼籲民眾做好應對火災季節的準備，包括糟糕的空氣質量。他提醒民眾，可以購買相關輔助空氣過濾器，保護自己及家人免受野火霧霾。