屋崙商會線上年會 帕迪拉：解決疫前不公 重建更好世界

聯邦參議員帕迪拉表示，拜登政府提出「重建更好世界」，意味著不僅僅是克服疫情，回歸正常生活，還要解決疫情之前就面臨的很多不公平問題。（記者劉先進／攝影）

屋崙 商會（Oakland Chamber of Commerce）第116屆年會29日線上舉行。聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）表示，拜登政府提出「重建更好世界」（Build Back Better World）。這意味著不僅僅是克服疫情 ，回歸正常生活，還要解決疫情之前就面臨的很多不公平問題，無論是經濟機會，教育資源，還是獲得醫療保健。

現場評選出多個獎項。通訊巨頭Comcast因為捐贈筆電等設備，幫助疫情中的學生遠程上課，獲得商會頒發的植根社區獎（Deep Roots Award），阿拉米達縣食品銀行（Alameda County Food Bank）因熱心公益事業，獲得地圖上的屋崙獎（Oakland on the Map Award）。社區機構非裔文化區（Black Cultural Zone）獲得屋崙之心獎。因疫情去世的太平洋瓦電（PG&E）公共事務負責人瓜里諾（Tom Guarino）被追授T. Gary Rogers社區承諾獎。

帕迪拉表示，想對屋崙商會表示感謝和讚揚。100多年來，商會一直將社區領導人聚集在一起，促進地區的創新、經濟增長和可持續的解決方案。他今年1月在參議院宣誓就職時，已過了整整五個月。他希望代表本州解決諸多問題，如維護投票權，投資基礎設施等。目前，解決氣候變遷和在疫情中讓經濟反彈，是最緊迫的問題。

他說，如果回想一下疾控中心在疫情剛開始爆發時風險的訊息就會發現，有色人種是最脆弱的，最受疫情打擊。過去的一年對許多人來說很艱難，對屋崙、東灣和加州 這樣的多元化社區來說，尤其艱辛。無論從健康還是經濟影響來看，有色人種社區都收到不成比例的破壞。很多人因疫情遭受痛苦，甚至失去親人。多元化社區遭遇失業和工資損失，小企業勉力經營，但比人們想像的更有創造力，他們動用儲備金，想法設法支付員工薪水，讓員工繼續工作，幫助員工身後的數百萬家庭。

帕迪拉說，很榮幸參與制定和投票通過「美國救援法案」(American Rescue Plan)，能夠幫助在全國範圍內以創紀錄的速度提供疫苗。目前，加州已經注射了超過4000萬劑疫苗。陽性率的病例數大大下降，加州經濟重新開放。此外，美國能夠提供幾百億元的援助，幫助工薪家庭，幫助為了生存而捉襟見肘的小企業主，以重新創造新的就業機會。

帕迪拉說，美國從疫情中逐漸恢復，雖然比五個月之前好很多，但還沒有完全走出困境。拜登政府提出了「重建更好世界」，這意味著，不僅僅是克服疫情，回歸正常生活，還要解決疫情之前就面臨的很多不公平問題，無論是經濟機會，教育資源，還是獲得醫療保健。「當我們重建國家時，意味著以更可持續的方式重建，對基礎設施進行明智的戰略投資，以幫助保護環境，解決氣候變化影響。要更公平地投入建設，確保受到疫情最嚴重打擊或歷史上沒有被納入經濟復蘇戰略的社區，在基礎設施投資和機會方面得到優先考慮，並重建一個更具包容性的經濟。」