罷免選票未印黨籍 加州州長紐森將提告

紐森對罷免選舉選票上沒有印上其民主黨黨籍提出訴訟。（美聯社）

民主黨 籍加州州長紐森 將對其所提名任用的州務卿韋伯(Shirley Weber)提出法律訴訟，因他要求將他民主黨員身分放在其罷免選票名字一旁。這場州長罷免選戰可能將於今秋舉行。

根據法規，紐森必須在2020年2月面臨罷免投票 提案時，表態是否要將其歸屬政黨身分放在選票名字旁邊。這項規定是紐森自己所簽署通過的法案之一。法規從2020年元月起正式生效。在此之前，面臨罷免政壇人士不得將政黨身分列上選票。紐森選戰團隊沒有及時提出這項要求。

根據紐森所提出訴訟書，由於紐森選舉律師疏忽，沒有要求將其政黨身分列入選票。

州務卿韋伯辦公室表示，接受及時送交文件是州務卿辦公室責任。超過截止日期文件，必須經由法律程序決定。

罷免選票共分兩部分，其中一部分要求選民決定是否罷免紐森。如果50%投票選民支持罷免，將進一步由選民挑選新的加州州長。

紐森選戰團隊認為，州務卿韋伯應該接受更正要求，因為罷免投票認證過程仍未完成。此外選舉日期仍未敲定，其選戰對手尚未提出參選文件，選票仍未設定。

紐森疫情間另一大失策是新冠疫情間，他要求民眾居家避疫、戴口罩、保持社交距離，自己卻跑到灣區一家華麗餐廳，參加一名朋友的生日慶祝會。紐森出現在這家餐廳時，被人拍下照片，四處傳送。

意圖取代紐森的政壇人士有聖地牙哥市長Kevin Faulconer、2018年敗選的州長候選人John Cox、前聯邦眾議員Doug Ose、電視主持人Caitlyn Jenner。

當罷免紐森申請剛提出時，一般認為罷免陣營無法取得足夠簽名，然而新冠疫情期間，紐森州長的關閉政策舉棋不定。支持罷免團隊取得支持，結果取得超過170萬連署簽名，通過罷免選舉的門檻。

民主黨前政治戰略專家史拉果(Darry Sragow)說，紐森選戰團隊設法將這次罷免投票形容為極端共和黨人士的政黨運作，因此將民主黨員加在他選票名字一旁將發揮政黨反擊作用。他說，許多加州人對政治不很熱衷，因此可能不知道紐森是民主黨或者是共和黨。

史拉果說，如果紐森能讓加州民主黨選民知道這次罷免投票情形，知道他身為一名民主黨員面臨罷免，那紐森將可順利過關。

紐森日前簽署改變罷免法規，設法加快罷免投票過程。