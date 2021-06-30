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防山火 聖荷西Alum Rock公園清除危險物質

記者陳程威／聖荷西報導
工作人員正在進行助燃物質的清理工作。（聖荷西消防部門社媒）
工作人員正在進行助燃物質的清理工作。（聖荷西消防部門社媒）

加州氣溫持續飆升，長期的乾旱使得加州應對山火季節的壓力暴漲。為此，聖荷西消防部門（SJFD）、公園娛樂社區服務部（PRNS）、州林業部和消防（CAL FIRE）與聖荷西資源保護中心資(CCC)於日前在Alum Rock公園展開危險物質清除工作。

公園娛樂社區服務部副主管尤塔（Avi Yotam）表示，開展危險物質清理工作的目的是在山火季節來臨前，減少相關風險，增加附近住房安全。據了解，該項目還希望能夠改善野生動物的棲息環境，清除入侵物種，以及促進原生植被的增長。

聖荷西消防局局長羅伯斯朋（Robert Sapien, Jr.）表示，助燃物中斷將有助於減緩跟阻止野火蔓延。Alum Rock公園的乾燥植被為野火的爆發與蔓延提供了充足的燃料。清除相關乾燥的助燃植被將有助於預防山火蔓延。

羅伯斯朋表示，聖荷西消防部門制定了容易發生野火的區域，並提供相關的減緩風險的措施與建議。 他感謝相關部門的配合。

聖荷西市長李卡多表示，氣候變化所導致的破壞性影響對灣區影響極大。相關部門必須立即採取行動。「多虧了跨部門的工作，才能在加州最危險的季節，拯救生命保護相關植物和野生動物物種。」

據了解，相關清理工作已經於28號在Alum Rock公園附近的 Crothers Road 上展開，相關的清理工作將會持續8到12周。消防部門表示，清理工作將不會影響前來遊玩的遊客。

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