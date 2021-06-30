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為2020屆補辦 柏加大8月畢業典禮 終於「面對面」

記者劉先進／柏克萊報導
柏克萊加大將於8月29日在希臘劇院為2020屆學生舉行面對面畢業典禮。這將是柏加大在去年5月因疫情取消現場畢業典禮後，學校時隔15個月舉行面對面典禮。（記者劉先進 ／攝影）
柏克萊加大將於8月29日在希臘劇院為2020屆學生舉行面對面畢業典禮。這將是柏加大在去年5月因疫情取消現場畢業典禮後，學校時隔15個月舉行面對面典禮。（記者劉先進 ／攝影）

即將在秋季迎來重開的柏克萊加大宣布，將於8月29日在希臘劇院（Greek Theatre）為2020屆畢業學生補辦面對面的畢業典禮。這將是柏加大在去年5月因疫情取消現場畢業典禮後，學校時隔15個月舉行面對面典禮。如果畢業生難以到達現場或選擇不參加典禮，學校也提供網絡直播，供學生收看。

柏加大校長克里斯（Carol T. Christ）特邀請畢業生回到校園參加遲來的慶祝活動。8月29日，2020屆的校友們將走上舞台，領取象徵性的畢業證書，學校將在經過一年多疫情的動盪之後，給學生提供一種畢業的儀式感。

柏加大表示，希望這個機會將有助於為畢業生畫上句號，並給予他們應有的認可，因為他們克服了非同尋常的挑戰，並在疫情期間畢業。畢業生們將能夠登記參加8月29日上午或晚上的兩個畢業典禮中的一個，先到先得。畢業生可能會收到三張嘉賓票，讓親友參加，但具體數量還沒最後確定。儀式將為不能到場或選擇不參加的畢業生進行現場直播。

柏加大預計2020屆本科和研究生畢業生中約有四分之一的學生，將參加畢業典禮。如果有更多的人想參加，可以增加典禮的人數規模。柏加大將在7月9日左右，得知出席的學生人數。

2020年5月16日，柏加大學生在沙盒遊戲「我的世界」（Minecraft）中舉行了一場特殊的在線畢業典禮。在這款沙盒式建造遊戲中，學生自發形成的上百人團隊，短短幾周內在遊戲中複製建造起了柏加大整個校園，包括標誌性建築、南大門，鐘樓（Sather Tower）等，既能實現夢想，又能保持社交距離，可謂別出心裁、一舉多得。校長克里斯當時還出席虛擬典禮並講話。

2021屆畢業生的畢業典禮於5月16日至20日舉行，親自參加的人數有限。學生們在五天的時間走過希臘劇院的舞台，以便保持社交距離，觀眾席上沒有家人或朋友為他們加油。柏加大目前還沒有宣布任何有關2021屆畢業生的額外畢業典禮計畫。

加州大學的其他學校，如洛杉磯加大，也表示今年秋季為2020屆畢業學生補辦面對面畢業典禮。這意味著，隨著疫苗逐漸接種，學校重開，校園生活將回歸正軌。

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