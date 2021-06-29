2023年前 加大將終止與限制墮胎醫院合作

加大宣布，在2023年前將逐步終止與限制墮胎的醫療院所的合作。（本報檔案照）

加州大學 董事會日前通過決議，要求其合作醫院必須明確告知患者所有可能的醫療選擇，如果醫院不能提供相關治療，必須提供相關的轉院途徑。董事會主席約翰佩雷斯（John A. Perez）提出通過的這項修訂政策規定，在2023年底之前，所有不符合新政策的醫院，加州大學將逐步終止與其合作關係。

在加州大學董事會投票 之前，支持墮胎 權和性少數LGBTQ族群倡導團體，就呼籲加大限制其與天主教醫院的相關合作。

該項新政策的通過主要是針對限制提供包括墮胎、對跨性別者的性別重置手術、體外受精服務和臨終服務。佩雷斯的修正案還規定，合作醫院必須在不歧視的基礎上向所有人提供服務，這意味著跨性別者能夠得到與其他民眾一樣的服務。

舊金山市的州參議員威善高（Scott Wiener）與支持墮胎權的活動人士共同之前提出SB379法案，要求加大停止與限制墮胎服務的醫療機構繼續合作。

然而加州大學總校長德雷克（Michael Drake）希望董事會成員能夠繼續保持與外部機構的合作關係，因為這些機構能夠將加大的醫療保健資源與加州更廣大的農村地區連結起來。德雷克在提案中表示，UC認識到了這些醫療機構限制了女性、LBGTQ+人群和臨終人士服務，不符合加大的價值觀。通過與這些機構的合作，擴大加大醫療體系服務的對象，同時也為加大醫療系統提供了更多的輪轉機會。