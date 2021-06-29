燒了1周 大索爾楊柳山火逾7成受控

燃燒超過一周的大索爾「楊柳山火」逾七成已受控。圖為一名消防員在火場稍做歇息時露出疲憊的神情。（美國國家森林局提供）

發生在大索爾（Big Sur）山區的「楊柳山火 」（Willow Fire）燃燒已超過一周，目前火勢基本上受到控制，當局於28日晚上解除撤離令。

消防當局表示，6月17日從洛斯帕德里斯國家森林（Los Padres National Forest）開始燒起的楊柳山火已焚燒2877畝地，目前73%的火場已受到控制，預計7月11日可全面撲滅。

上周有利的天氣條件讓500多名消防員的救火工作獲得重大進展，著名的塔薩哈拉禪寺（Tassajara Zen Mountain Center）雖受威脅，但倖免於難，火場範圍內其他建築物也未被燒毀。

楊柳山火消防團隊發言人曼西（Amanda Munsey）說：「我們對救火工作的進展感到欣慰，這場山火真的很難控制。」

楊柳山火的起火點位於茱莉亞菲佛伯恩斯州立公園 （Julia Pfeiffer Burns State Park ）1號公路以東6哩一個陡峭、灌木叢生的山坡和峽谷中。去年8、9、10三個月焚毀12萬8000畝地、14棟房屋、造成三名消防員受傷、燒死11隻瀕臨絕種加州 秃鷹的「多蘭山火」（Dolan Fire）火場就在楊柳山火以南不遠處。

在大索爾居住多年的居民諾瓦（Kate Woods Novoa）說：「楊柳山火爆發後，許多人出現因去年山火引起的創傷後壓力症候群（PTSD）。所幸消防員一周就控制了火勢，讓我們大大鬆了一口氣。」

塔薩哈拉禪寺有八名僧人受過專業消防訓練，他們一直留在當地保護佛寺和其他建築物。僧人砍伐了灌木，並維修抽水馬達和一個為保護佛寺免遭野火焚燒而安裝的滅火系統。

消防指揮官28日認為，楊柳山火應該不會再擴大，許多從數百哩外前來支援的消防員已前往加州其他火場救火。截至28日下午，楊柳山火現場還有251名消防員。