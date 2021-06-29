我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57%成人 完全接種疫苗

疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

燒了1周 大索爾楊柳山火逾7成受控

編譯組／大索爾28日電
燃燒超過一周的大索爾「楊柳山火」逾七成已受控。圖為一名消防員在火場稍做歇息時露出疲憊的神情。（美國國家森林局提供）
燃燒超過一周的大索爾「楊柳山火」逾七成已受控。圖為一名消防員在火場稍做歇息時露出疲憊的神情。（美國國家森林局提供）

發生在大索爾（Big Sur）山區的「楊柳山火」（Willow Fire）燃燒已超過一周，目前火勢基本上受到控制，當局於28日晚上解除撤離令。

消防當局表示，6月17日從洛斯帕德里斯國家森林（Los Padres National Forest）開始燒起的楊柳山火已焚燒2877畝地，目前73%的火場已受到控制，預計7月11日可全面撲滅。

上周有利的天氣條件讓500多名消防員的救火工作獲得重大進展，著名的塔薩哈拉禪寺（Tassajara Zen Mountain Center）雖受威脅，但倖免於難，火場範圍內其他建築物也未被燒毀。

楊柳山火消防團隊發言人曼西（Amanda Munsey）說：「我們對救火工作的進展感到欣慰，這場山火真的很難控制。」

楊柳山火的起火點位於茱莉亞菲佛伯恩斯州立公園（Julia Pfeiffer Burns State Park ）1號公路以東6哩一個陡峭、灌木叢生的山坡和峽谷中。去年8、9、10三個月焚毀12萬8000畝地、14棟房屋、造成三名消防員受傷、燒死11隻瀕臨絕種加州秃鷹的「多蘭山火」（Dolan Fire）火場就在楊柳山火以南不遠處。

在大索爾居住多年的居民諾瓦（Kate Woods Novoa）說：「楊柳山火爆發後，許多人出現因去年山火引起的創傷後壓力症候群（PTSD）。所幸消防員一周就控制了火勢，讓我們大大鬆了一口氣。」

塔薩哈拉禪寺有八名僧人受過專業消防訓練，他們一直留在當地保護佛寺和其他建築物。僧人砍伐了灌木，並維修抽水馬達和一個為保護佛寺免遭野火焚燒而安裝的滅火系統。

消防指揮官28日認為，楊柳山火應該不會再擴大，許多從數百哩外前來支援的消防員已前往加州其他火場救火。截至28日下午，楊柳山火現場還有251名消防員。

山火 加州 州立公園

上一則

經濟重啟後 中美珠心算學會首辦檢定

下一則

金山人語／臉書案被撤 反壟斷風暴平息？

延伸閱讀

南非婦一次產10胎是假新聞 媒體這下慘了…恐吃上官司

南非婦一次產10胎是假新聞 媒體這下慘了…恐吃上官司
大索爾以南山火擴大近2400畝 濃煙飄至灣區

大索爾以南山火擴大近2400畝 濃煙飄至灣區
大索爾以南山火擴大近2400畝 濃煙飄至灣區

大索爾以南山火擴大近2400畝 濃煙飄至灣區
南非婦生10胞胎稱自然懷孕 創世界紀錄

南非婦生10胞胎稱自然懷孕 創世界紀錄
索爾4殺青 雷神減肥成功PO照洩「超壯身材」

索爾4殺青 雷神減肥成功PO照洩「超壯身材」

熱門新聞

馮忠強搬到亞利桑那，他非常滿意。（馮忠強提供）

金山灣區搬到鳳凰城 華人牧師：房子大又不用背貸款

2021-06-23 18:30
舊金山將為應用程式的外賣送餐費永久設限，全美首例。 (美聯社)

全美首例 外賣送餐費佣金 舊金山通過固定15%

2021-06-24 18:31
華人Uber Eats司機Jimmy 送酒水過程中，遭遇種族歧視。他提醒華人朋友，遇到類似遭遇，一定要大聲說出來。（記者劉先進／攝影）

金山華裔Uber司機送餐 惡客連爆粗口被停權

2021-06-23 02:20
聖荷西是全美百萬房價房屋最多的大城市，比率高達47.3%。（Getty Images）

全美百萬房屋最多城 聖荷西、舊金山分居冠亞軍

2021-06-23 01:32
異常熱浪本周末席捲西海岸，波特蘭可達華氏109度高溫。(Getty Images)

危險熱浪周末席捲美西 波特蘭可達109°F高溫

2021-06-26 17:51
大索爾以南山區爆發「楊柳山火」，面積已擴大超過2000畝。（洛斯帕德里斯國家森林局提供）

大索爾以南山火擴大近2400畝 濃煙飄至灣區

2021-06-22 02:20

精彩推薦

超人氣

更多 >
阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲

歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲
Delta病毒 紐約市傳播加速

Delta病毒 紐約市傳播加速
宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳

宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳