出生率降死亡率升 加州白人人口4年少近3%

布魯金斯研究院報告指出，加州白人人口因出生率下降、死亡率上升減少。（Getty Images）

美國 智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）最新報告表示，加州 建州170多年來，首次因為人口增長放緩失去國會席次，如果沒有少數族裔，加州的人口可能出現負成長。

布魯金斯研究院報告指出，可能是受到出生率下降和死亡率提高的影響，從2016年到2020年，加州白人人口減少約63萬1000人，降幅近3%。

數據顯示，加州在這四年間整體流失的白人人口總數是美國最多，這並不奇怪，因為加州是全美人口最多的州。但布魯金斯研究院發現，加州減少的白人人口百分比也是美國前十大。

不過，報告指出，加州在這段期間增加的少數族裔人口抵銷了白人人口的流失。數據顯示，加州人口增長幾乎要完全歸功於亞裔 和西語裔人口的增長，亞裔人口增加約36萬人，增幅近7%，西語裔人口增加41萬8000人，增幅近3%。原住民人口則增加1.4%。相反地，加州非裔人口在這四年間減少2700多人，降幅僅0.1%。

加州人口變化與美國人口整體變化大致相似。報告說：「非白人族裔和少數族裔是2016年到2020年間美國人口增長的主因。」儘管如此，由於出生率下降、死亡率上升和移民減少，美國總人口並沒有顯著增長，白人更因為前兩項因素造成人口顯著減少。

出生率下降也使白人平均年齡增加為44歲，是美國平均年齡最高的族裔，這也是白人死亡率提高的原因之一。其他造成白人死亡率提高的原因還有自殺率上升和藥物、酒精的濫用。

移民人口增長率雖然不如過去幾十年來高，但少數族裔移民人口仍然很多，尤其是亞裔和西語裔移民。報告表示，美國亞裔、西語裔和非裔人口的自然增長率（rate of natural increase）為正數，但白人的自然增長率卻是負數。