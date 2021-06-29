金山紀念七七抗戰視訊大會 7月3日上線

北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會宣布將辦七七紀念大會。（鄭積森提供）

舊金山灣區一群熱愛中華民國人士今年成立「北加州 紀念七七抗戰暨慶祝台灣 光復委員會」，並且選出鄭積森擔任第一屆的主任委員。副主委由王維接下，秘書長王婉君、財務長曾麗香、組織組長朱季光、活動組長游美玉、文宣組長毛小苓。

鄭積森指出，民國26年、西元1937年時爆發的七七事變是中華民國抗戰的正式開端，「我們飲水思源，緬懐當年蔣中正委員長領導軍民八年抗戰，獲得最後勝利的艱辛輝煌歴史，及感念蔣委員長在外交上達成廢除自清末以來，列國加諸中國 的不平等條約，光復了台灣。」更況且，政府播遷台灣後，蔣中正總統在台灣實行憲政、領導軍民努力建設，成果豐碩，也讓台灣人民能在安定的環境中安居樂業。

鄭積森表示，為紀念84年前的七七抗戰，因此委員會訂於7月3日（周六）下午2時舉行「七七抗戰84周年視訊紀念大會」。大會的特別來賓是飛虎隊抗日英雄朱安琪，當天將由空軍大鵬聯誼會長顏闓運到朱安琪府上，代表北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會致贈表揚獎狀。

他介紹，朱安琪是美國第二代華僑，祖籍廣東台山。1923年出生於屋崙，16歲從美洲中華航空學校畢業，後來碰上了日軍侵華事件，懷著滿腔熱忱回到中國服役空軍。在1939年到1945年期間，朱安琪於中國西北戰區和中南戰區駕駛P-40戰機，先後參加過數十場對日作戰。

鄭積森透露，委員會也邀請金山國父紀念館董事長鍾維君，當天在紀念大會上舉行專題演講，講題為：英烈千秋，還原歴史真相，紀念殉難同胞。

他表示，已經邀請駐舊金山台北經文處長賴銘琪、南灣文教中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅，以及多位社團的負責人參加當日活動，也歡迎各界僑胞上線。時間：7月3日下午2時至3時30分。Zoom Meeting ID：510 304 1203，Passcode：94555。