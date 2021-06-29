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蘋果被停刊 李文雄：台灣應更珍惜言論自由

記者李榮／庫比蒂諾報導
李文雄認為，身為台灣人看到香港的情況，內心更是悲痛。（記者李榮／攝影）
李文雄認為，身為台灣人看到香港的情況，內心更是悲痛。（記者李榮／攝影）

香港蘋果日報多位高層相繼被捕、帳戶遭凍結，最終被迫停刊。中華民國台灣僑務委員李文雄28日表示，「在北京施重壓之下，香港親民主紙媒停止營運，對香港這座國際城市的新聞自由無疑是一大重擊。蘋果日報是一份有26年歴史的報紙，有著無可取代的香港歷史回憶，是代表香港人追求自由民主人權的言論自由象徵。」而他身為台灣人，更是感同身受，看到香港的情況可以說是「甚至更痛！」

李文雄說，6月24日蘋果日報最後報的頭版頭條標題寫道：港人雨中道別，我們撐蘋果，為26年歴史劃下句點；同時，其各版面布滿了香港大規模抗議的檔案照片，以及頻果日報屢獲殊榮的人權問題報導節選，香港人風雨中排隊購買蘋果日報超過百萬份，可以感受到香港人的憤怒和心痛。而台灣多年來長期遭受到中共的文攻武嚇，「香港人失去的，也有可能發生在台灣。所以，台灣人更應珍惜現在所擁有的，尤其是新聞與言論的自由。」

李文雄認為，蘋果日報在香港主權移交後，逐漸被視為言論自由的橋頭堡，自然也變成中共極權政權的眼中釘，「這次蘋果日報事件，台灣人民應記取教訓，時時警惕，中共政權是絕對不可信任的，台灣一定要也必須要自立自強、全民團結捍衛台灣現在所擁有的一切。」

他也認為，台灣在新聞自由方面應更加開放，成為世界新聞言論自由的標竿，「蘋果日報事件，我真心為台灣的民主、自由、人權驕傲，更期待蘋果日報在重擊之下能在全世界遍地種蘋果，引領中國走向自由民主人權的國度。」

香港 台灣 蘋果

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