經濟重啟後 中美珠心算學會首辦檢定

中美珠心算學會舉辦久違的現場檢定。（中美珠心算學會提供）

中美珠心算學會（Chinese American Abacus Association）於6月27日舉辦第28屆珠算心算檢定，協會當日上午在「Double Tree Newark/Fremont」舉行現場檢定，下午則進行線上的檢定測驗。去年因新冠肺炎 （COVID-19）疫情 停辦檢定，而這也是經濟重啟後，中美珠心算學會第一次舉行的檢定活動。

中美珠心算學會會長周雅莉指出，雖然隨著疫苗的逐漸普及，加州 已經解封，但是大家仍然非常注意防疫的需求，所以學會在偌大的會議廳只排定50人的座位，並分為三個場次進行。現場測試以一級和段位以上的學生為主，因為筆試的速度對高段位的學生還是相當重要。下午則是網路線上檢定，給一級以下的學生有更多的參加方式。

周雅莉表示，去年因應新冠肺炎（COVID-19）疫情而停辦檢定，很多學生頗為失望。但同時學會會員老師也全力投入遠距教學、以彈性與包容的策略來活化教學內容。今年參加現場檢定的學生口罩一樣「戴好戴滿」，並且充滿挑戰的信心，參加線上檢定的學生也要面對新的測驗方式、追求超越，「學生的集體表現也會反應出老師的教學效果，也是給老師們很好的一個指標來檢驗線上教學的成果。」

中美珠心算學會表示，學會將在8月21日主辦2021年世界城市杯珠算、心算暨數學線上競賽，邀請各世界各地區的珠心算團體參加。這也是因應疫情，但同時能與其他世界各地區的學生在網上競技交流分享成果，是個難得的機會，學生與家長可上中美珠心算學會網站查詢詳情。