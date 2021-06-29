我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57%成人 完全接種疫苗

疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

華人癌症紀念基金會捐款多個組織

記者李榮／灣區報導
華人癌症紀念基金會捐款給多個組織，感謝協助健康的推廣。（徐永生提供）
華人癌症紀念基金會捐款給多個組織，感謝協助健康的推廣。（徐永生提供）

華人癌症紀念基金會（Chinese Cancer Memorial Foundation，CCMF）26日舉辦公開的捐款活動，基金會將募來的款項由華人癌症紀念基金會創辦人黃炎松博士頒發2萬元給每個受益單位。今年度受贈單位包括：「新希望華人癌症關懷基金會」、「希望之心（Heart of Hope）安寧醫護關懷中心」、「史丹福大學亞裔肝臟中心」、「美華慈心關懷聯盟」，以及「El Camino醫院華人健康促進計畫（CHI）」等五組織。

華人癌症紀念基金會董事徐靜雲指出，華人癌症紀念基金會其實也在去年時，捐款給這幾個單位，協助癌症研究防治相關的推廣。然而，因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，去年沒有舉行公開的頒發儀式。今年華人癌症紀念基金會再度捐款給這些單位，一方面是感謝這五個單位在疫情中，依然持續為華人癌症照顧的相關服務；另一方面也是再次公開感謝歌手蔡琴過去多年來數次舉辦「有琴有義」防癌慈善義演。

她表示，基金會非常感謝贊助人、義工，以及民眾的支持與慷慨解囊，大家一起做公益、關懷癌症病友與癌症帶來的影響。今年與去年捐助給各單位的款項相同，幾個受贈機構都是長期在社區服務，長年為大家的健康努力，「我們也希望拋磚引玉，大家一起，有更多人出錢出力。」

El Camino醫院華人健康促進計畫經理余怡菁（Jean Yu）指出，醫療是華人社區中最關心的話題之一，而華人對於醫療需求也不斷增加，像是糖尿病、高血壓、B型肝炎、心理健康等議題，就是很受關注的醫療議題。希望社區中不同的單位共同合作、整合資源，為華人健康努力。

希望之心安寧醫護關懷中心共同創辦人陳維珊也表示，互相的團結與幫助非常重要，感謝華人癌症紀念基金會整合並分享資源，結合眾人的力量，為華人社區的健康盡一份心力。

華人 癌症 疫情

上一則

方李邦琴「摩登原始人」房屋訴訟和解 可保原貌

下一則

矽谷科技人出走 炒熱奧斯汀住房市場

延伸閱讀

「抗疫女神」賈永婕變許願池 有自稱醫護討「買房錢」

「抗疫女神」賈永婕變許願池 有自稱醫護討「買房錢」
巴西疫情竄燒 日均死亡逾2000人 再冠全球

巴西疫情竄燒 日均死亡逾2000人 再冠全球
慈濟申請捐500萬劑BNT 政院：難與永齡、台積電併案

慈濟申請捐500萬劑BNT 政院：難與永齡、台積電併案
捐款送口罩 2華人團體回饋社區

捐款送口罩 2華人團體回饋社區
巴菲特續捐價值41億波克夏持股 辭蓋茲基金會職位

巴菲特續捐價值41億波克夏持股 辭蓋茲基金會職位

熱門新聞

馮忠強搬到亞利桑那，他非常滿意。（馮忠強提供）

金山灣區搬到鳳凰城 華人牧師：房子大又不用背貸款

2021-06-23 18:30
舊金山將為應用程式的外賣送餐費永久設限，全美首例。 (美聯社)

全美首例 外賣送餐費佣金 舊金山通過固定15%

2021-06-24 18:31
華人Uber Eats司機Jimmy 送酒水過程中，遭遇種族歧視。他提醒華人朋友，遇到類似遭遇，一定要大聲說出來。（記者劉先進／攝影）

金山華裔Uber司機送餐 惡客連爆粗口被停權

2021-06-23 02:20
聖荷西是全美百萬房價房屋最多的大城市，比率高達47.3%。（Getty Images）

全美百萬房屋最多城 聖荷西、舊金山分居冠亞軍

2021-06-23 01:32
異常熱浪本周末席捲西海岸，波特蘭可達華氏109度高溫。(Getty Images)

危險熱浪周末席捲美西 波特蘭可達109°F高溫

2021-06-26 17:51
大索爾以南山區爆發「楊柳山火」，面積已擴大超過2000畝。（洛斯帕德里斯國家森林局提供）

大索爾以南山火擴大近2400畝 濃煙飄至灣區

2021-06-22 02:20

精彩推薦

超人氣

更多 >
阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲

歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲
Delta病毒 紐約市傳播加速

Delta病毒 紐約市傳播加速
宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳

宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳