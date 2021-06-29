華人癌症紀念基金會捐款多個組織

華人癌症紀念基金會捐款給多個組織，感謝協助健康的推廣。（徐永生提供）

華人癌症 紀念基金會（Chinese Cancer Memorial Foundation，CCMF）26日舉辦公開的捐款活動，基金會將募來的款項由華人癌症紀念基金會創辦人黃炎松博士頒發2萬元給每個受益單位。今年度受贈單位包括：「新希望華人癌症關懷基金會」、「希望之心（Heart of Hope）安寧醫護關懷中心」、「史丹福大學亞裔肝臟中心」、「美華慈心關懷聯盟」，以及「El Camino醫院華人健康促進計畫（CHI）」等五組織。

華人癌症紀念基金會董事徐靜雲指出，華人癌症紀念基金會其實也在去年時，捐款給這幾個單位，協助癌症研究防治相關的推廣。然而，因為新冠肺炎（COVID-19）疫情 的關係，去年沒有舉行公開的頒發儀式。今年華人癌症紀念基金會再度捐款給這些單位，一方面是感謝這五個單位在疫情中，依然持續為華人癌症照顧的相關服務；另一方面也是再次公開感謝歌手蔡琴過去多年來數次舉辦「有琴有義」防癌慈善義演。

她表示，基金會非常感謝贊助人、義工，以及民眾的支持與慷慨解囊，大家一起做公益、關懷癌症病友與癌症帶來的影響。今年與去年捐助給各單位的款項相同，幾個受贈機構都是長期在社區服務，長年為大家的健康努力，「我們也希望拋磚引玉，大家一起，有更多人出錢出力。」

El Camino醫院華人健康促進計畫經理余怡菁（Jean Yu）指出，醫療是華人社區中最關心的話題之一，而華人對於醫療需求也不斷增加，像是糖尿病、高血壓、B型肝炎、心理健康等議題，就是很受關注的醫療議題。希望社區中不同的單位共同合作、整合資源，為華人健康努力。

希望之心安寧醫護關懷中心共同創辦人陳維珊也表示，互相的團結與幫助非常重要，感謝華人癌症紀念基金會整合並分享資源，結合眾人的力量，為華人社區的健康盡一份心力。