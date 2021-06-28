協助青少年 聖縣開放2處心理健康中心

聖縣青少年表示，相關的支持中心十分重要。（記者陳程威/視頻截圖）

聖他克拉拉縣25日開放了兩處心理健康中心，分別是位於聖荷西 市中心和巴洛阿圖，這兩處中心由12歲至25歲青少年們共同創建，以滿足他們的需求和要求，同時消除他們在遭受污名化問題。

據介紹，Allcove是由青少年自主運營建造，並將是讓青少年接受服務、感受到歡迎的地方。他們可以在這裡閒逛，討論問題。服務對像是有輕度到中度心理、身體和情感需求的青少年。其中包括從焦慮到同伴壓力和家庭問題。

中心官網透露，所有這些活動都將與史丹福大學 的醫生和醫生、 Alum Rock諮詢中心和聖他克拉拉縣行為健康服務中心合作。

這些無預約中心的設計雛形最早源自於澳洲，希望能夠為遭受危機的青少年提供安全的資訊處理以及情感支撐的地方。在2015年，巴洛阿圖發生了一系列的青少年自殺事件。在此之後，聖他克拉拉縣議員史密提恩（Joe Simitian）便一直倡導在巴洛阿圖以及聖荷西建立相關的設施。

僅在2019年，自殺是美國 年輕人第二高的死亡因素。

隨著新冠疫情在社區中肆虐，由於居家隔離等措施，社區中許多青少年被感焦慮、孤獨，因而更加需要青少年中心的幫助與支持。部分聖縣青少年表示，獲得相關的支持十分重要，「這意味著青少年不必羞於說出自己的擔憂與害怕。」