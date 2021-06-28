慈濟北加州分會呼籲 捐款賑濟台灣疫情

對於慈濟基金會也有意捐贈BNT疫苗，蔡英文表示，政府同樣會積極處理，且已經透過視訊和證嚴上人通話。（慈濟北加提供）

台灣 的新冠肺炎（COVID-19）疫情 升溫，許多組織也公開宣布願意協助採購疫苗 ，希望讓民眾早日能得到疫苗的接種。慈濟慈善事業基金會也於日前表示，期待政府比照台積電與永齡基金會授權方式，讓慈濟採購疫苗。而蔡英文總統也在臉書透露，已經跟慈濟基金會的證嚴上人視訊通話，並保證政府會積極處理慈濟捐疫苗一事。

慈濟北加州分會公關林美娟指出，透過海內外慈濟人多方管道及專家學者共同努力，佛教慈濟慈善事業基金會近日在台灣疫苗採購已獲初步進展。攸關購買BNT德國原廠500萬劑疫苗的文件，已依據相關法規與作業流程，送交主管機關台灣衛生福利部食品藥物管理署完成送件程序。接續慈濟將積極配合主管機關進行文件審核，希望早日取得世界衛生組織（WHO）認可的疫苗供台灣民眾施打，期盼能協助台灣早日度過疫情難關。

慈濟北加州分會指出，自2020年疫情發生後，慈濟就持續對全台有需要的機構、家庭援助防疫物資及生活紓困。5月11日台灣本土社區新增病例攀升，慈濟立刻擴大編列超過10億元新台幣（近3600萬美元）的防疫及紓困項目，以提供全台抗疫紓困物資。為了協助台灣民眾度過難關，慈濟在疫情期間提供全台灣各個警消、醫療、縣市政府各類的防疫物資，其中包括500台的製氧機，30台的呼吸器，搭建30座篩檢站、60萬快篩試劑、15萬個防疫面罩、8萬只N95口罩、2萬件防護衣等防疫物資，同時針對受疫情影響的2萬5000多戶弱勢家庭提供急難救助金與「安心生活箱」或「生活物資卡」，也為弱勢家庭的學生提供5000台筆記型電腦及4萬個網路分享器，幫助學子在家學習。

慈濟北加表示，在美國疫情嚴峻時，台灣愛心物資不間斷地跨海及時送達；而現在台灣陷入疫情危機，身在遠方的大家更應同心共濟，一起守護故鄉。而慈濟也得到允諾，到6月30日之前，每一元的愛心捐款，都會有善心人士做等額捐贈（match）。有意捐助的民眾可用支票捐款：抬頭「Tzu Chi」，註明是台灣賑災。北加州地區支票郵寄至慈濟北加州分會（2355 Oakland Rd. San Jose, CA 95131）。網路捐款請到tzuchi.us或透過手機應用程式「一指積善 (Tzu Chi Connect)」。捐款可以全額抵稅，如需更多資訊請可以致電408-457-6969。