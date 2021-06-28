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灣區基礎交通建設 超期超預算

編譯組╱灣區27日電
聖荷西捷運每哩營建費卻要超過10億元。圖為新建的聖荷西Berryessa捷運站。(本報檔案照)
聖荷西捷運每哩營建費卻要超過10億元。圖為新建的聖荷西Berryessa捷運站。(本報檔案照)

拜登政府目前計畫推出大規模基礎建設方案，灣區組織希望能分得一杯羹，利用這個機會，爭取大量聯邦補助款，推動大型基礎交通建設。如第二條海灣捷運通道，加州鐵路(Caltrain)延線到舊金山市中心等。這些計畫多年的大型交通建設案如全部實現，總經費高達1000億元。

然灣區過去發展基礎交通建設成績不佳。如加州交通廳1998年計畫興建新海灣大橋(Bay Bridge)時，原來方案計畫四年完工，工程預算經費為14億元。結果海灣大橋耗時11年才完工，全部工程經費高達64億元。

灣區城市計畫智庫SPUR交通政策主任拖孔傅(Laura Tolkoff)說，要爭取1000億元交通基礎建設費，必須要改變做事方法。

SPUR與灣區委員會(the Bay Area Council)對這些大眾運輸費用評估較為精準。灣區委員會公眾政策資深副總裁李特瓦克(Gwen Litvak)說，如果灣區領導想要民眾繼續支持發展計畫，改革勢在必行。

李特瓦克說，選民的眼光明亮，他們會記得某大眾運輸計畫要花5年完成，或者15年完成。事情不可拖延。

大眾運輸開發案費用過高並非灣區才有的問題，一般而言，美國全國城市每一哩地鐵的開發費高於其他國家。

然而大都會交通委員會(the Metropolitan Transportation Commission)發言人任切拉(Randy Rentschler)說，美國各地許多地方交通開發進行不佳，灣區情況更為嚴重。他指出，聖荷西捷運延線到聖荷西市中心，整個通車隧道全長4.7哩，開發案是仿照西班牙的巴塞隆那地鐵建設，可是巴塞隆那地鐵每哩建設費才2億5000萬元，聖荷西捷運每哩營建費卻要超過10億元。

任切拉指出，灣區發展大眾運輸基礎建設面臨一大難題，那就是行政管理過於分散，灣區共有九個縣轄區，101個城市，每個縣府、市府各有其發展計畫，時而意見分歧，此外灣區有24個以上的大眾運輸系統，如捷運延線聖荷西是由聖他克拉拉谷交通局(the Santa Clara Valley Transportation Authority)設計營建，捷運延線完成後，捷運運作則轉由捷運局管理。整個發展管理程序過於龐雜。

灣區目前已組成「運輸機構任務小組」(task force of transit agencies)，協助灣區新冠疫情後重啟復甦，共同營建一個互動緊密的大眾運輸體系。灣區各地大眾運輸主管能合作研擬發展藍圖、整合大眾運輸開發時間表、統一車票價格，進而規劃、建成大型交通建設。運輸機構任務小組目前已延聘一位諮詢專家研擬這些計畫案。

李特瓦克說，大型基礎建設很難推出，因此必須要有心理準備。可是如果要改善灣區嚴重的交通問題，這些大型交通建設勢在必行。

灣區 捷運 聖荷西

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