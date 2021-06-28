屋崙社區移動響應者計畫 可望獲州府1000萬撥款

州府最近公布修訂後的預算案，其中包括參議員斯金納的修正案，建議撥款1000萬，用於資助屋崙市議會主席勵琪（如圖）等人提議的社區移動援助響應者計畫。（記者劉先進／攝影）

加州政府最近公布了修訂後的預算 案，其中包括參議員斯金納（Nancy Skinner）的修正案，建議撥款1000萬，用於資助屋崙 市議會主席勵琪（Nikki Fortunato Bas）等人提議的社區移動援助響應者計畫（簡稱MACRO），即在消防局成立文職危機處理小組，應對非暴力、非刑事的911報警，讓警方專職處理嚴重的暴力犯罪 。

加州將在28日就州預算投票。如果通過，加上屋崙市的撥款，社區移動援助響應者計畫總共獲得1650萬的撥款。

此前勵琪等人起草的兩財年屋崙預算修正案在市議會通過，決定維持目前每年兩期、兩年4期的警員學院規模，而不是市長薛麗比建議兩年6期的計畫。在第二個財年凍結911戰術行動組的警官職位空缺。以此節省650萬經費，在首個財年試點社區移動援助響應者計畫，在消防局成立團隊，含文職外聯人員、緊急醫療技術人員或其他非警員。當有人出現精神健康危機或其他非刑事、非暴力犯罪、致電911時，團隊出馬處理。

按照預算案，第一個財年，屋崙將成立三個MACRO小組，覆蓋東屋崙地區。第二年擴大到六個小組，覆蓋全市。

副市長、市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）5月4日給參議院和眾議院預算委員會主席寫了一封信，主張為MACRO計畫撥款。信中說，「在屋崙，我們理解迫切需要改善非暴力危機電話的心理健康服務，而不是將已經發現處於脆弱狀態的社區成員定罪。懇請您繼續支持屋崙，資助非武裝危機干預小組MACRO，在與幾個基層社區的協調下，在社區的大力支持下，屋崙市正在啟動MACRO，以應對非暴力的危機報警電話。」

卡普蘭表示，正在努力確保這一計畫的建立，是為了提升城市的生活。MACRO作為屋崙市消防局的一個內部計畫，工作人員將不穿制服，最好是來自城市受影響最大的社區。目前已資助該計畫在東屋崙啟動，但整個城市都有很大的需求。

卡普蘭說，感謝參議員斯金納的貢獻，她代表屋崙主張國家優先考慮社區的需求，為MACRO撥款1000萬。「現在我們敦促州長紐森批准州預算，以便屋崙能夠在發展這一重要的民間危機應對計畫方面發揮領導作用。」

勵琪表示，感謝卡普蘭多年來領導發展屋崙的MACRO危機應對計畫並推動州政府撥款。也謝謝斯金納提出預算撥款，幫助屋崙重塑公共安全。