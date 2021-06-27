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聖荷西聯合學區 停止與警局合作

記者陳程威／聖荷西報導
聖荷西聯合學區宣布停止與聖荷西警局合作關係。（記者陳程威／官網截圖）
聖荷西聯合學區宣布停止與聖荷西警局合作關係。（記者陳程威／官網截圖）

灣區各地關於警察制度以及社區安全改革的討論十分熱烈。早先，聖荷西市議會也通過決議要求重新思考公共安全與警察制度。聖荷西聯合學區(San Jose Unified School District ) 24日則正式宣布，將終止與聖荷西警局(San Jose Police Department)的合作關係。在此之前，Ellum Rock和East Side Union High school district也都宣布不再與聖荷西警局合作。

聖荷西聯合學區教育總監阿爾本（Nancy Albarn）在25日的公開聲明中，感謝警方在過去多年對學區的幫助與貢獻。警察提供各種服務來維護學校社區的安全，包括支持被襲擊的學生。

阿爾本表示，做出這一決定並不是容易。但現在是時候重新思考學區的安全計畫、應急培訓以及相關程序。

去年，因佛洛伊德遭受警方暴力執法致死案，全美要求警察進行司法改革的呼聲高漲。阿爾本在公開信中表示，學區工作人員已經建議終止這種夥伴關係。阿爾本表示，希望能夠為學生、員工和社區維持一個安全可靠的環境，這些建議是在聽取了學生、家長和學區工作人員的意見後提出的。

阿爾本希望能夠改變學校資源和為學生以及教職人員提供更多支持。「我們需要廣泛開展公共安全工作。」

學區 聖荷西 警察

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