減肥期間控管飲食 掌握3訣竅

合理的飲食規畫對減肥幫助非常大。(Getty Images)

當今社會肥胖 者越來越多，很多肥胖者都意識到減肥的重要，紛紛開啟減肥之旅。大多數減肥者通過節食來減肥，能在短時間內達到一定效果，但時間一長就會反彈，因此對於減肥者來說，合理的飲食規畫非常重要。那麼減肥者應該制定怎樣合理的飲食規畫？

1、大量攝取蔬果類食物

蔬果類食物相對於其他食物來說熱量比較少。(Getty Images)

對於減肥者來說，蔬果類食物相對於其他食物來說熱量較少，同時含有大量維生素和膳食纖維，維生素能夠促進新陳代謝活動，起到燃燒機體內多餘脂肪效果；膳食纖維可以增強腸胃對營養物質的吸收和消化作用，同時也能促進新陳代謝，及時排除多餘代謝廢物。因此多吃含有維生素和膳食纖維的蔬果類食物，可以有效消耗掉體內多餘脂肪，達到減肥效果。

2、食用富含蛋白質肉類

食用適量的肉類能夠補充蛋白質。(Getty Images)

減肥者在減肥期間多會進行有規律的運動，運動就會消耗大量的能量和水分，那麼就必須補。俗話說「吃飽了才有力氣減肥」，說得沒錯，食用適量的肉類食物能夠補充蛋白質，蛋白質是組成細胞的主要成分，同樣也是人體肌肉 的主要成分，補充充足的蛋白質後，運動效率會提高，減肥效率也會提高。

3、少吃糖分、油脂食物

糖分攝取太多會嚴重危害身體健康。(Getty Images)

經常食用高糖、高油脂的食物，體內糖和油脂的含量增多，脂肪含量也會升高，本身多餘脂肪無法得到分解，加之新增脂肪就會使得體內脂肪堆積得越來越多，便會變得更胖。對肥胖者而言，在糖分和油脂增多的同時，體內的血糖 濃度和血脂濃度也會逐漸升高，進而會造成高血糖、高血脂，不僅不能幫助減肥，還嚴重危害身體健康。因此少吃糖分、油脂食物對減肥者絕對有大幫助。

對於減肥者來說，日常飲食搭配非常關鍵，因為很多減肥者沒有充足的減肥決心，美食當前多經不起誘惑。同時，為了讓身體變得更加健康，減肥期間還要加強運動，畢竟運動能夠加速脂肪燃燒，對減肥非常有幫助。