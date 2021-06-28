電腦手機傷眼 戴藍光眼鏡有用？科學研究看法不一

藍光眼鏡有用嗎？科學研究看法不一。(Getty Images)

疫情 以來，生活各方面都須經由網路，從工作會議到生日派對，都需在網上進行。人們擔心過多暴露於螢幕藍光，對眼睛造成傷害。戴維斯加大健康研究中心指出，藍光無處不在，自然存在於陽光，以及來自人工的日光燈、LEO、電腦螢幕、手機 與平板螢幕。無論是想緩解眼睛疲勞或幫助睡眠，藍光眼鏡越來越熱門。

紐約市西奈山醫院眼科醫師佛瑞鵬(Tamiesha Frempong)表示，特別在疫情期間，孩子大量遠距學習，很多家長詢問有關藍光過濾眼鏡問題。根據克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)的說法，藍光眼鏡設計的目的，是用於緩解緊盯螢幕產生的不適副作用，這種眼鏡具有特殊鏡片，可阻擋或至少過濾螢幕部分光波，據說還可保護視網膜免受損傷。

許多人擔心過多暴露藍光，會對眼睛造成永久性傷害，或增加黃斑變性的風險。但是，研究並不支持這些論點。根據「美國 黃斑變性基金會」(American Macular Degeneration Foundation)，沒有證據指出藍光會傷害眼睛，因此，藍光眼鏡可防止視網膜損傷或黃斑變性等眼部疾病的說法，並不正確。佛瑞鵬表示，並不需要擔心藍光會傷害眼睛。

然而，根據戴維斯加大健康中心指出，來自螢幕的藍光會對睡眠循環產生負面影響，導致眼睛疲勞。

針對科學研究對藍光眼鏡的看法，截至目前為止，研究並不支持藍光眼鏡可緩解因觀看過多螢幕而產生的數位眼睛疲勞症狀，例如頭痛、乾眼或視力模糊。加州河濱凱薩醫院眼科醫師黃薇安(Vivienne Sinh Hau，譯音)表示，沒有任何科學研究證明，藍光眼鏡有益眼部健康。

根據刊登在2021年2月「美國眼科學期刊」(American Journal of Ophthalmology)試驗報告，配戴藍光眼鏡進行電腦工作兩小時，並未改善任何眼睛疲勞症狀。另一項小型研究刊登於2019年「驗光與視覺科學」(Optometry and Vision Science)期刊報告，發現即使用於阻擋電腦螢幕藍光的濾光片可阻擋99%的400-500奈米間波長藍光，卻無法比中性濾鏡(neutral filter)更有效緩解數位眼睛疲勞症狀。

麻州大學醫學院助理教授暨眼科醫師布蘭妮奇(Lauren Branchini)表示，可能因為藍光並非導致數位眼睛疲勞的唯一原因。民眾遇到與螢幕相關的眼睛問題，還可能與乾眼症、眼睛疲勞有關。當眼睛緊盯螢幕、平板電腦與手機時，不會像與人對話時會自然地眨眼睛，所以眼睛會變乾燥。她建議臉與螢幕必須保持距離，不要緊貼螢幕。

但是，藍光眼鏡似乎可助眠。2021年發表在「應用心理學」(Applied Psychology)的文章收集63名經理人資料，發現戴藍光眼鏡可改善睡眠質量，也能提高工作效率。

另一項小試驗刊登於2019年1月份「精神病學研究期刊」(Journal of Psychiatric Research)，發現睡前兩小時配戴琥珀色藍光眼鏡，可改善失眠者睡眠，有助於更快入睡，並且讓夜間睡眠更長，品質更好。根據刊登於2019年2月「時間生物學國際期刊」(Chronobiology International)的文章，研究人員認為，這是因為眼鏡減少對褪黑激素的抑制，褪黑激素為一種促進睡眠的賀爾蒙，暴露在藍光期間會受到抑制。

應嘗試配戴阻擋藍光的眼鏡嗎？儘管有些證據表明，藍光眼鏡可防止因為觀看螢幕而干擾睡眠，但不太可能完全緩解數位眼睛疲勞症狀，也無法預防黃斑病變。然而，有些人認為，藍光眼鏡確有緩解作用。貝勒大學醫學院表示，戴藍光眼鏡無害。佛瑞鵬表示，若感覺配戴後更舒服些，就戴上吧，肯定無害，但也無證據會有幫助。

若決定嘗試，黃薇安醫師建議使用防眩光鏡片(anti-glare lenses)。不過，因為鏡片不受美國食品暨藥物管理局監管，很難獲知是否找到品質保證的商品。醫師建議到有驗光師與眼科醫師的眼鏡商店詢問，應該會買到合法產品。