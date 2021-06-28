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喝生菜水秒睡 有助一夜好眠？

編譯組／灣區電
喝生菜水助眠？專家認為有比其更好的方法，例如吃些酸櫻桃。(取材自臉書)
喝生菜水助眠？專家認為有比其更好的方法，例如吃些酸櫻桃。(取材自臉書)

生菜水可助眠？根據最近網紅霍克(Shapla Hoque)5月30日在TikTok帳號分享的一則視頻內容，睡前喝一杯生菜加熱水助眠。這則視頻已被觀看至少710萬次。全球各地TikTok用戶也陸續分享相關視頻，觀看有關生菜水(#lettucewater)視頻內容，已有超過1200萬次。

視頻內容中，霍克將沸水倒入裝滿捲心萵苣生菜的杯子中，加入少許薄荷茶調味。她喝了一口後說，沒什麼味道。說感覺自己有點昏昏欲睡。之後就閉眼睡著了。

科學對生菜水助眠有何看法？

事實上，與大部分TikTok視頻內容走向不同，生菜水助眠的確有科學背景。「食物科學生物科技」(Food Science Biotechnology)期刊2017年5月曾發表研究，支持生菜水可改善睡眠。研究發現，部分種類生菜的提取物，特別是紅色長葉蘿蔓生菜(red Romanie)，無論低劑量或高劑量，皆可增加老鼠的睡眠時間。

不過，臨床心理學家並著寫多本有關睡眠書籍作者布魯斯(Michael Breus)指出，這項研究幾乎無法支持生菜水因各種原因而可助眠的假設。首先，生菜提取物不是老鼠入睡原因。受試老鼠在吃進生菜提取物之前，被注射戊巴比妥（pentobarbital，一種鎮靜劑），讓動物入睡。此外，研究並非為了確定生菜提取物是否能減少老鼠入睡時間，而是比較綠葉生菜與紅葉生菜的睡眠誘導效果。

研究人員比較了給予不同類型生菜的老鼠睡眠等待時間(sleep latency)與睡眠持續時間(sleep duration)，但並未將其與未給出任何生菜提取物的老鼠進行比較。因此，無法自此數據得知是鎮靜劑還是生菜，導致老鼠睡眠，或者睡眠是否比沒給任何藥物或生菜提取物的情況下，更快速入眠或可睡更長時間。

紐約市哥倫比亞大學歐文醫學中心睡眠中心主任暨營養醫學副教授聖安琪(Marie-Pierre St-Onge)指出，這項研究是在囓齒動物中進行的，並不知道是否有任何相似類型的人類研究。

此外，值得注意的是，上述研究的研究人員使用長葉生菜提取物，這種化合物是生菜中濃度最高，比生菜在水中煮沸所得化合物含量更高。另一方面，大部分TikToke用戶使用捲心萵苣(iceberg lettuce)分享體驗，但就誘導睡眠的益處而言，並非所有種類的生菜都相同。

「潔淨簡單的糖尿病食譜」(Clean & Simple Diabetes Cookbook)作者、紐約市營養師紐吉特(Jackie Newgent)表示，假設生菜可促進睡眠，導因於一種苦味植物化合物乳酸菌素(lactucin)以及抗氧化多酚。但是，只用幾片生菜葉製成的生菜水，可能無法對睡眠產生太大影響。

若嘗試飲用生菜水，是否有任何健康風險？紐吉特說，喝生菜水無害。但若此舉是為了促進睡眠，必須注意份量。因為生菜水是液體，睡前喝太多水會中斷睡眠，因為可能需要在睡眠中間上1-2次廁所。

是否應嘗試？布魯斯認為，他懷疑視頻分享民眾稱飲用生菜水會想睡，是因為安慰劑效應(placebo effect)，自認為生菜水可助眠，希望它起作用，因此相信它確實可行。此舉無害，但有比喝生菜水更好更有效的自然方法助眠。

聖安琪表示，寧願看到民眾吃生菜，而不是喝生菜水。整顆生菜提供的維生素與礦物質，可能無法從生菜水獲得。紐吉特表示，吃一把酸櫻桃或喝些櫻桃汁，可能比喝生菜水更好，能夠有效一夜好眠。發表在「美國治療學雜誌」(American Journal of Therapeutics)2018年3-4月期內容研究指出，酸櫻桃含有褪黑激素(melatonin)，並與提高睡眠效率與持續時間有關。

紐約市 TikTok 美國

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