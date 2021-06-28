喝生菜水秒睡 有助一夜好眠？

喝生菜水助眠？專家認為有比其更好的方法，例如吃些酸櫻桃。(取材自臉書)

生菜水可助眠？根據最近網紅霍克(Shapla Hoque)5月30日在TikTok 帳號分享的一則視頻內容，睡前喝一杯生菜加熱水助眠。這則視頻已被觀看至少710萬次。全球各地TikTok用戶也陸續分享相關視頻，觀看有關生菜水(#lettucewater)視頻內容，已有超過1200萬次。

視頻內容中，霍克將沸水倒入裝滿捲心萵苣生菜的杯子中，加入少許薄荷茶調味。她喝了一口後說，沒什麼味道。說感覺自己有點昏昏欲睡。之後就閉眼睡著了。

科學對生菜水助眠有何看法？

事實上，與大部分TikTok視頻內容走向不同，生菜水助眠的確有科學背景。「食物科學生物科技」(Food Science Biotechnology)期刊2017年5月曾發表研究，支持生菜水可改善睡眠。研究發現，部分種類生菜的提取物，特別是紅色長葉蘿蔓生菜(red Romanie)，無論低劑量或高劑量，皆可增加老鼠的睡眠時間。

不過，臨床心理學家並著寫多本有關睡眠書籍作者布魯斯(Michael Breus)指出，這項研究幾乎無法支持生菜水因各種原因而可助眠的假設。首先，生菜提取物不是老鼠入睡原因。受試老鼠在吃進生菜提取物之前，被注射戊巴比妥（pentobarbital，一種鎮靜劑），讓動物入睡。此外，研究並非為了確定生菜提取物是否能減少老鼠入睡時間，而是比較綠葉生菜與紅葉生菜的睡眠誘導效果。

研究人員比較了給予不同類型生菜的老鼠睡眠等待時間(sleep latency)與睡眠持續時間(sleep duration)，但並未將其與未給出任何生菜提取物的老鼠進行比較。因此，無法自此數據得知是鎮靜劑還是生菜，導致老鼠睡眠，或者睡眠是否比沒給任何藥物或生菜提取物的情況下，更快速入眠或可睡更長時間。

紐約市 哥倫比亞大學歐文醫學中心睡眠中心主任暨營養醫學副教授聖安琪(Marie-Pierre St-Onge)指出，這項研究是在囓齒動物中進行的，並不知道是否有任何相似類型的人類研究。

此外，值得注意的是，上述研究的研究人員使用長葉生菜提取物，這種化合物是生菜中濃度最高，比生菜在水中煮沸所得化合物含量更高。另一方面，大部分TikToke用戶使用捲心萵苣(iceberg lettuce)分享體驗，但就誘導睡眠的益處而言，並非所有種類的生菜都相同。

「潔淨簡單的糖尿病食譜」(Clean & Simple Diabetes Cookbook)作者、紐約市營養師紐吉特(Jackie Newgent)表示，假設生菜可促進睡眠，導因於一種苦味植物化合物乳酸菌素(lactucin)以及抗氧化多酚。但是，只用幾片生菜葉製成的生菜水，可能無法對睡眠產生太大影響。

若嘗試飲用生菜水，是否有任何健康風險？紐吉特說，喝生菜水無害。但若此舉是為了促進睡眠，必須注意份量。因為生菜水是液體，睡前喝太多水會中斷睡眠，因為可能需要在睡眠中間上1-2次廁所。

是否應嘗試？布魯斯認為，他懷疑視頻分享民眾稱飲用生菜水會想睡，是因為安慰劑效應(placebo effect)，自認為生菜水可助眠，希望它起作用，因此相信它確實可行。此舉無害，但有比喝生菜水更好更有效的自然方法助眠。

聖安琪表示，寧願看到民眾吃生菜，而不是喝生菜水。整顆生菜提供的維生素與礦物質，可能無法從生菜水獲得。紐吉特表示，吃一把酸櫻桃或喝些櫻桃汁，可能比喝生菜水更好，能夠有效一夜好眠。發表在「美國 治療學雜誌」(American Journal of Therapeutics)2018年3-4月期內容研究指出，酸櫻桃含有褪黑激素(melatonin)，並與提高睡眠效率與持續時間有關。