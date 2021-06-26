熱浪來襲 聖縣緊急狀況講座防災

羅康納呼籲民眾做好應對極端氣候的準備。（記者陳程威／視頻會議截圖）

國家氣象局預測，灣區 本周末會再出現另一波熱浪。專家表示，高溫可能加劇加州已十分嚴峻的乾旱狀態，並會帶來潛在的野火危險。為此南灣民選官員25日組織了關於預防緊急自然災害的講座，代表灣區的聯邦眾議員 羅康納表示，山火 以及各種極端的自然災難是全球性氣候變化的結果，需要提出長期的解決措施，但是在相關措施產生效果之前，人們需要更好的應對，從而保護自身。

州眾議員奎克（Bill Quirk）說，自己也在家中準備了水面罩以及相關的過濾設備等，來應對即將到來的乾旱或是山火等自然災害。州參議員柯提斯（ Dave Cortese）也表示，山火等自然災難嚴重影響到了南灣的每一個居民。

應急響應專家隆哈格（Ron Halog）表示，最重要的第一步，是註冊接受當地縣府緊急響應中心的警報。其次是要跟不同的值得信任的五個夥伴談論指定相關的緊急響應計畫，同時詢問這五個夥伴如何在緊急時刻提供相關幫助。同時優先指定符合自身健康需求的計畫，包括自己的必備藥品相關的身心障礙的措施。其中，要包括相關的處方藥的名字數量以及服用頻率等。

隆哈格提醒民眾，可以將相關的計畫、藥品諮詢等盡量進行數位化的處理。準備充足的應急響應資源包等物資，其中包括一些應急的非處方藥，緊急聯絡人信息，電池，信用卡與200元的現金，鑰匙以及相關的設備等。隆哈格同時表示，民眾可以準備一個緊急避難的地址，包括何時與何地進行相關的緊急避難等信息。