我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿

熱浪來襲 聖縣緊急狀況講座防災

記者陳程威／聖荷西報導
羅康納呼籲民眾做好應對極端氣候的準備。（記者陳程威／視頻會議截圖）
羅康納呼籲民眾做好應對極端氣候的準備。（記者陳程威／視頻會議截圖）

國家氣象局預測，灣區本周末會再出現另一波熱浪。專家表示，高溫可能加劇加州已十分嚴峻的乾旱狀態，並會帶來潛在的野火危險。為此南灣民選官員25日組織了關於預防緊急自然災害的講座，代表灣區的聯邦眾議員羅康納表示，山火以及各種極端的自然災難是全球性氣候變化的結果，需要提出長期的解決措施，但是在相關措施產生效果之前，人們需要更好的應對，從而保護自身。

州眾議員奎克（Bill Quirk）說，自己也在家中準備了水面罩以及相關的過濾設備等，來應對即將到來的乾旱或是山火等自然災害。州參議員柯提斯（ Dave Cortese）也表示，山火等自然災難嚴重影響到了南灣的每一個居民。

應急響應專家隆哈格（Ron Halog）表示，最重要的第一步，是註冊接受當地縣府緊急響應中心的警報。其次是要跟不同的值得信任的五個夥伴談論指定相關的緊急響應計畫，同時詢問這五個夥伴如何在緊急時刻提供相關幫助。同時優先指定符合自身健康需求的計畫，包括自己的必備藥品相關的身心障礙的措施。其中，要包括相關的處方藥的名字數量以及服用頻率等。

隆哈格提醒民眾，可以將相關的計畫、藥品諮詢等盡量進行數位化的處理。準備充足的應急響應資源包等物資，其中包括一些應急的非處方藥，緊急聯絡人信息，電池，信用卡與200元的現金，鑰匙以及相關的設備等。隆哈格同時表示，民眾可以準備一個緊急避難的地址，包括何時與何地進行相關的緊急避難等信息。

加州乾旱嚴重。（記者陳程威／攝影）
加州乾旱嚴重。（記者陳程威／攝影）

山火 眾議員 灣區

上一則

舊金山灣區8成居有新冠病毒抗體 可望群體免疫

下一則

金山商會報告 民眾傾向增加警力

延伸閱讀

異常危險熱浪 周末席捲美西海岸 波特蘭可達109°F高溫

異常危險熱浪 周末席捲美西海岸 波特蘭可達109°F高溫
卜君毅參選49區州眾議員 呼籲華裔民眾支持

卜君毅參選49區州眾議員 呼籲華裔民眾支持
新一波熱浪 周末襲南加

新一波熱浪 周末襲南加
灣區獨棟屋 中位數房價飆破百萬元

灣區獨棟屋 中位數房價飆破百萬元

地球暖化

地球暖化

熱門新聞

這棟位於舊金山太平洋崗的豪宅最近以4350萬元成交，成為舊金山房價最高的房屋。（取自Google地圖）

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

2021-06-19 17:11
州政府宣布解封，許多賣場、量販店也湧入大量人潮。（記者江碩涵／攝影）

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

2021-06-19 00:31
馮忠強搬到亞利桑那，他非常滿意。（馮忠強提供）

金山灣區搬到鳳凰城 華人牧師：房子大又不用背貸款

2021-06-23 18:30
舊金山將為應用程式的外賣送餐費永久設限，全美首例。 (美聯社)

全美首例 外賣送餐費佣金 舊金山通過固定15%

2021-06-24 18:31
華人Uber Eats司機Jimmy 送酒水過程中，遭遇種族歧視。他提醒華人朋友，遇到類似遭遇，一定要大聲說出來。（記者劉先進／攝影）

金山華裔Uber司機送餐 惡客連爆粗口被停權

2021-06-23 02:20
「數位新冠疫苗紀錄卡」將顯示與紙版相同的信息，同時還提供一個二維碼，上面有相同的細節。（網上截圖）

加州數位新冠疫苗紀錄卡上路 提供接種證明新選擇

2021-06-20 02:19

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人
你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上
佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔
洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗