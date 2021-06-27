抗擊仇視 亞太機構獲AT&T捐款

圖5：多個亞太裔社區組織獲得AT&T公司捐款。右三為加州財長馬世雲。（AT&T提供）

新冠疫情期間針對亞太裔社區的暴力事件激增。為了抗擊仇視，加州AT&T 公司向全州19個亞太裔社區組織提供總額超過75萬美元的捐款，其中就包括亞太公共事務聯盟（APAPA）等。

AT&T公司及華納媒體（WarnerMedia）已宣布在全美投入700萬美元，致力於打擊並妥善處理仇視亞裔 行為。此次AT&T加州的慈善捐贈即為該計畫的一部分。

除了APAPA之外，還有多個菲律賓裔、苗族裔、華裔等社區的機構也有獲得撥款。AT&T正在與在加州不同領域的亞太裔組織展開合作，動員解決反亞裔歧視，並提高社區對此類暴力行為的意識。這一項工作旨在促進亞太裔社區賦權、針對相關議題教育大眾並鼓勵大眾採取實際行動。

「亞太裔社區正在面臨近代以來最具挑戰性的時期，AT&T及其領導層支持我們的社區，因為他們深知團結是修復社區和發展進步的重要一環。感謝AT&T為亞太裔領袖基金會（Asian Pacific American Leadership Foundation，簡稱APALF）等促進亞太裔族群代表性、多元性和平等性的組織做出了慷慨的貢獻。APALF是一個致力於培訓及培養加州亞太裔領導者的非營利組織。今天非常榮幸能親臨活動現場，並參與宣布此項對於我們社區來說極具意義的貢獻，」加州財務長馬世雲（Fiona Ma）說道。

加州AT&T總裁約翰遜（Rhonda Johnson）表示：「AT&T有義務站出來共同對抗歧視，透過我們的聲音和資源打擊加州和全美範圍內針對亞太裔族群的犯罪和仇恨言論。我們堅信這是我們對企業員工以及企業服務人群所負有的責任。仇恨和不平等在加州沒有容身之處，有許多組織正在努力消弭社會不平等現況，AT&T盼能協助這些組織。」

加州AT&T此次慈善捐贈的支持對象為重點幫助亞太裔社區的各種組織。在這當中，聖地牙哥亞裔商業協會（The Asian Business Association of San Diego ，簡稱ABASD）將利用這筆贈款持續發展現有的工作，透過發展經濟和有競爭力的多元勞動力建設永續社區。另一方面，APALF將利用這筆資金培養亞太裔領導者投入公眾服務和提升公民參與度。