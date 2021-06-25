史丹福開發城市設計軟體 精準資源分配

史丹福大學研究人員開發了永續城市的設計軟體Urban InVEST，向城市規畫者提供一套更精準的分析。（史丹福大學提供）

史丹福大學 預估，2050年全球將有70%以上的人口居住在城市內，城市資源如何分配運用將成為重點。史丹福大學研究人員開發了永續城市的設計軟體「Urban InVEST」，向城市規畫者提供一套更精準的分析，可以創造地圖，讓城市規畫者及建築開發商了解到哪些地方可以投入更多自然資源，帶給人們最大的好處，改善人類生活環境。這套軟體未來有機會替全球省下數十億美元。

自然資源計畫首席戰略官暨首席科學家格麗（Anne Guerry）表示，Urban InVEST軟體有助於設計出對人和自然都更好的城市。她表示，街道上的樹木可以降溫，使得周圍環境房屋更為涼爽，樹木能吸收碳排放，路樹與社區公園是免費、方便又能讓人們休憩的場所，如何安排自然景觀與規畫城市內容，是相當重要的事。

史丹福大學預估，2050 年全球將有超過70%的人居住在城市內，美國 則有80%的人們居住在城市內。隨著全球愈來愈城市化，建築開發商和城市規畫者也更應開始規畫社區花園、綠樹小徑，替人們增加更好的居住品質與生活，但如果這些城市規畫者沒有在對的地方做出對的開發行為，很有可能導致洪水風險或更多天然災害，也無法對自然進行更多戰略性投資。

史丹福自然資源計畫中的永續城市計畫負責人哈默爾（Perrine Hamel），同時也是Urban InVEST軟體的主要開發者及這篇論文的作者。她表示，這套軟體可以提供並回答三個關鍵性的問題，自然資源在城市的什麼地方替人們提供好處？自然資源可提供多少好處？是誰在接受這些好處？

史丹福大學表示，Urban InVEST允許將環境的數據，例如溫度、人口統計、經濟收入等資訊結合在一起，再連結NASA衛星、當地氣象站等資訊，繪製城市計畫和模擬自然資源帶給人類的好處。為了測試Urban InVEST軟體，團隊在全球各個城市都試用過了，例如法國巴黎、瑞士洛桑、中國深圳和廣州，以及美國的幾大城市，如舊金山、明尼阿波利斯等。

自然資源在各個城市之間的分布往往也相當不均衡，低收入 、邊緣化的社區能獲得自然資源的機會較少，富裕社區往往有較多機會得到自然資源。史丹福大學表示，Urban InVEST已評估了 775 個歐洲城市如何透過自然資源來降低碳排放量及降低溫度，未來也將希望應用到更多地方，替人類帶來更好的居住品質。