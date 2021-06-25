動盪不斷 蘇諾瑪市議會5議員 3辭職1被捕

蘇諾瑪市議會動盪不斷，過去一年有三名議員辭職，一名議員被捕。（電視新聞截圖）

北灣蘇諾瑪市（Sonoma）市議會動盪不斷。最近又有一名市議員請辭，使離職議員人數增加為三人。另外還有一名議員被捕。

過去一年，蘇諾瑪市五人議會的成員幾乎已全數更換，包括市長在內的三名議員已經離職，第四名議員已被捕。宣布離職的三名議員都十分年輕。三人談到在這個民選職位上面對的挑戰，包括每月僅支薪數百元，但以幾乎是全職的時數在工作。

最近請辭的是連任議員哈靈頓（Amy Harrington），21日宣布將於7月1日卸任。

44歲的哈靈頓2016年首次當選蘇諾瑪市議員，她同時也是一家律師事務所的合夥律師。她表示，因為難以同時勝任母親、律師和市議員三個身分，是她決定辭職的原因。據了解，蘇諾瑪市議員每年津貼僅3600元。

哈靈頓表示，她曾罹患過癌症 ，工作對她而言是很大的負擔。她說：「我在議會協助過提高最低工資、成立可負擔住房信託基金，但我付出許多個人代價。」

33歲的蘇諾瑪市市長哈維（Logan Harvey）6月初宣布辭職。他於2018年當選市議員，2020年被選為蘇諾瑪市有史以來最年輕的市長。哈維現在已搬到華盛頓州 塔科馬（Tacoma），在當地Recology任職。

哈維表示，蘇諾瑪市市長每月只有300元津貼，他和妻子只租得起一間在太平間樓上、後院還有火葬場的公寓。他這個市長的生活沒有他人想像的光鮮亮麗。

蘇諾瑪市議會這波離職潮從今年1月開始，首先辭職的是2014年加入市議會的杭德利（Rachel Hundley），她也是前陣子傳出性醜聞的溫莎（Windsor ）市長佛波利（Dominic Foppoli）的指控者之一。身為律師的杭德利表示，她辭去議員之職是為了專注於自己的工作。

第四名離職的是前任市長和議員庫克 （David Cook），他去年10月因涉嫌猥褻一名未成年人被逮捕。今年4月認罪，下個月起將入獄服刑，刑期最高可達八年。