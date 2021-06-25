我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56.2%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

反仇視亞裔 AT&T捐亞太裔社區組織逾75萬元

記者江碩涵／灣區報導
加州AT&T向全州19 個社區組織提供總金額逾75萬元的捐款。（圖：加州AT&T提供）
加州AT&T向全州19 個社區組織提供總金額逾75萬元的捐款。（圖：加州AT&T提供）

新冠疫情期間，針對亞太裔（AAPI）社區的暴力事件激增，加州AT&T採取實際行動，向全州19個社區組織提供總金額逾75萬元的捐款。AT&T及華納媒體（WarnerMedia）宣布在全美投入700萬元，致力於打擊並妥善處理仇視亞裔行為，這次AT&T加州慈善捐贈就是該計畫的一部分。

AT&T目前正與在加州不同領域的亞太裔組織展開合作，動員解決反亞裔歧視，並提高社區對這類暴力行為的意識，這項工作目的是促進亞太裔社區賦權、針對相關議題教育大眾並鼓勵大眾採取實際行動。

加州財務長馬世雲（Fiona Ma）表示，亞太裔社區正面臨近代以來最具挑戰性的時刻，AT&T等機構支持亞太裔社區。因為他們深知，團結是修復社區和發展進步的重要一環。

她表示，感謝AT&T為亞太裔領袖基金會（Asian Pacific American Leadership Foundation，APALF）等促進亞太裔族群代表性、多元性和平等性的組織，做出慷慨的貢獻。APALF是一個致力於培訓及培養加州亞太裔領袖的非營利組織，宣布這項計畫，對於社區來說是極具意義的貢獻。

加州AT&T總裁強森（Rhonda Johnson）表示，AT&T有義務站出來共同對抗歧視，透過聲音和資源打擊加州和全美範圍內針對亞太裔族群的犯罪和仇恨言論。他說，堅信這是企業對企業員工及企業服務人群所負有的責任，仇恨和不平等在加州沒有容身之處，有許多組織正在努力消弭社會不平等現況，AT&T盼能協助這些組織。

加州AT&T這次慈善捐贈的支持對象是幫助亞太裔社區的各種組織，其中聖地牙哥亞裔商業協會（The Asian Business Association of San Diego，ABASD）將利用這筆捐款，持續發展現有工作，透過發展經濟和有競爭力的多元勞動力建設永續社區。另外，APALF也將利用這筆資金，培養亞太裔領袖投入公眾服務以及提升公民參與度。

APALF執行主任James Lau表示，加州的亞太裔族群遭受了前所未見的仇恨，APALF致力於為社區提供工具，並幫助社區學習新技能，賦能亞太裔社區。

加州 AT&T 亞裔

上一則

加州低收入無證移民醫保參保率低 專家籲提供基本醫療

下一則

台灣矽谷辦公室 輔助科技新創找方向

延伸閱讀

少數族裔免租金緩驅逐 亞裔卻列為「未受嚴重衝擊」

少數族裔免租金緩驅逐 亞裔卻列為「未受嚴重衝擊」
新冠病毒Delta變種有潛在的重大風險

新冠病毒Delta變種有潛在的重大風險
紐森罷免案正式成案 簽名過門檻…加州史上第2次

紐森罷免案正式成案 簽名過門檻…加州史上第2次
獎賞奏效 加州疫苗接種數領先全美

獎賞奏效 加州疫苗接種數領先全美
加州人欠租金 政府幫你付

加州人欠租金 政府幫你付

熱門新聞

這棟位於舊金山太平洋崗的豪宅最近以4350萬元成交，成為舊金山房價最高的房屋。（取自Google地圖）

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

2021-06-19 17:11
州政府宣布解封，許多賣場、量販店也湧入大量人潮。（記者江碩涵／攝影）

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

2021-06-19 00:31
馮忠強搬到亞利桑那，他非常滿意。（馮忠強提供）

金山灣區搬到鳳凰城 華人牧師：房子大又不用背貸款

2021-06-23 18:30
華人Uber Eats司機Jimmy 送酒水過程中，遭遇種族歧視。他提醒華人朋友，遇到類似遭遇，一定要大聲說出來。（記者劉先進／攝影）

金山華裔Uber司機送餐 惡客連爆粗口被停權

2021-06-23 02:20
舊金山將為應用程式的外賣送餐費永久設限，全美首例。 (美聯社)

全美首例 外賣送餐費佣金 舊金山通過固定15%

2021-06-24 18:31
「數位新冠疫苗紀錄卡」將顯示與紙版相同的信息，同時還提供一個二維碼，上面有相同的細節。（網上截圖）

加州數位新冠疫苗紀錄卡上路 提供接種證明新選擇

2021-06-20 02:19

精彩推薦

超人氣

更多 >
佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…

佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…
新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光
紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處
全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成
佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯

佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯