反仇視亞裔 AT&T捐亞太裔社區組織逾75萬元

加州AT&T向全州19 個社區組織提供總金額逾75萬元的捐款。（圖：加州AT&T提供）

新冠疫情期間，針對亞太裔（AAPI）社區的暴力事件激增，加州AT&T 採取實際行動，向全州19個社區組織提供總金額逾75萬元的捐款。AT&T及華納媒體（WarnerMedia）宣布在全美投入700萬元，致力於打擊並妥善處理仇視亞裔 行為，這次AT&T加州慈善捐贈就是該計畫的一部分。

AT&T目前正與在加州不同領域的亞太裔組織展開合作，動員解決反亞裔歧視，並提高社區對這類暴力行為的意識，這項工作目的是促進亞太裔社區賦權、針對相關議題教育大眾並鼓勵大眾採取實際行動。

加州財務長馬世雲（Fiona Ma）表示，亞太裔社區正面臨近代以來最具挑戰性的時刻，AT&T等機構支持亞太裔社區。因為他們深知，團結是修復社區和發展進步的重要一環。

她表示，感謝AT&T為亞太裔領袖基金會（Asian Pacific American Leadership Foundation，APALF）等促進亞太裔族群代表性、多元性和平等性的組織，做出慷慨的貢獻。APALF是一個致力於培訓及培養加州亞太裔領袖的非營利組織，宣布這項計畫，對於社區來說是極具意義的貢獻。

加州AT&T總裁強森（Rhonda Johnson）表示，AT&T有義務站出來共同對抗歧視，透過聲音和資源打擊加州和全美範圍內針對亞太裔族群的犯罪和仇恨言論。他說，堅信這是企業對企業員工及企業服務人群所負有的責任，仇恨和不平等在加州沒有容身之處，有許多組織正在努力消弭社會不平等現況，AT&T盼能協助這些組織。

加州AT&T這次慈善捐贈的支持對象是幫助亞太裔社區的各種組織，其中聖地牙哥亞裔商業協會（The Asian Business Association of San Diego，ABASD）將利用這筆捐款，持續發展現有工作，透過發展經濟和有競爭力的多元勞動力建設永續社區。另外，APALF也將利用這筆資金，培養亞太裔領袖投入公眾服務以及提升公民參與度。

APALF執行主任James Lau表示，加州的亞太裔族群遭受了前所未見的仇恨，APALF致力於為社區提供工具，並幫助社區學習新技能，賦能亞太裔社區。