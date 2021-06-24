餐廳重開 消費者給小費逐漸恢復正常

數據顯示，疫情期間舊金山餐廳顧客給小費超大方，現已逐漸恢復正常。（Getty Images）

為了幫助陷入困境的餐廳勞工，舊金山 消費者在新冠疫情 期間給小費十分大方，不但次數變多，金額也變大。不過，隨著餐廳重開，消費者給的小費已逐漸恢復正常。

舊金山紀事報（Chronicle）使用網路付費公司Square的數據研究舊金山餐廳的小費趨勢，這些數據來自數百家在疫情期間仍繼續營業的快餐店的信用卡交易。

數據顯示，舊金山的小費平均百分比在2020年4月飆漲至將近22%，達到最高點，之後逐月減少，最近來到高原期，只略高於疫前，上周更降至自疫情爆發以來最低，僅略高於18%。

舊金山列治文區Chomp N’ Swig三明治店東主赫夫特（David Heft）表示，在疫情高峰期，其餐廳收到的小費平均百分比約為30%，現在已降為15%，低於疫前的20%。

在灣區 有三家分店的印度料理快餐廳Kasa Indian Eatery東主卡納（Anamika Khanna）表示，儘管平均小費變少，但顧客人數增多，所以小費總收入反而變多。他說：「疫情期間顧客小費雖然給得多，但因為人數少，所以，現在的小費收入反而變多。」

數據顯示，雖然現在顧客小費給少了，但給小費的顧客比例還是很高。在整個疫情期間，有小費的交易比例持續上升，以2020年4月所有餐廳被迫關閉、僅能提供外賣服務時最高，高達70%的訂單都能夠拿到小費，代表消費者更願意支付小費給外賣服務。今年，百分比仍持續徘徊在68%左右的高點。

在舊金山和屋崙有兩家分店的Square Pie Guys披薩店，東主謝克特（Marc Schechter）表示，現在外賣顧客給小費的比例比疫前高。他說：「疫情之前，約六成外賣顧客不會給小費，但現在幾乎所有外賣顧客或多或少都會給小費。」

此外，部分餐廳在疫情爆發後以收取服務費的方式取代小費，讓過去沒有小費可拿的員工，包括廚師和洗碗工，也可分享，他們認為這對所有員工來說比較公平。