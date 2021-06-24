我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增129例、6死 新北54例最多

蘇諾瑪強制節水 居民用水量減20%

編譯組／蘇諾瑪電
蘇諾瑪市通過第二階段限水令，強制居民減少20%用水量。圖為灣區義工宣傳節約用水。(Getty Images)
蘇諾瑪市通過第二階段限水令，強制居民減少20%用水量。圖為灣區義工宣傳節約用水。(Getty Images)

北灣蘇諾瑪市議會22日宣布全市進入第二階段缺水狀況，要求城市居民將用水量減少20%，並將住宅和商業灌溉用水限制為每星期兩天。

官員表示，這次強制性削減用水是嚴重乾旱和供水減少的結果，將從7月1日開始，適用於市內居民和企業。

蘇市議會本周一致投票通過了應急計畫第二階段，以響應加州水資源控制委員會稍早前的命令。這項命令要求蘇諾瑪水務公司及其水承包商，包括蘇諾瑪市，從俄羅斯河抽水分流量比去年減少20%。

蘇諾瑪市第二階段缺水限令將禁止以下行為：

住宅和商業灌溉（周一和周四晚上8時至早上6時除外）。

從城市供水系統抽水重新注入或初始灌注游泳池，除非需要保持泳池泵和過濾器的正常運行。

商業客戶將水用於非循環觀賞噴泉。

私人擁有的機動車輛、拖車和船隻的非商業性清洗。水桶和配有截流噴嘴的軟管除外。

除滅火外，任何使用消防栓中的水的行為。在提交建築用水許可申請後，主管可允許用於基本的建築需求。

使用飲用水控制建築工地的粉塵。

運動場和蘇諾瑪城市廣場的灌溉不受限制。居民使用手持桶或容器、手持軟管或自動關閉噴嘴澆水不受限制。滴灌系統不受限制。

市府官員表示，所有其他城市公園的草坪灌溉將減少到每星期兩天。市府力求避免對居民處以罰款或處罰，並敦促居民自願遵守。

蘇諾瑪市書記官巴爾(Rebekah Barr)表示，發現違規行為時，工作人員將首先提醒，包括直接郵寄通知、媒體發布和臨時標誌，提醒居民注意現行的用水限制。

加州 投票 游泳

上一則

餐廳重開 消費者給小費逐漸恢復正常

下一則

現金激勵奏效 加州接種數領先全美

延伸閱讀

加州乾旱嚴峻 節水當務之急

加州乾旱嚴峻 節水當務之急

加州農戶極端措施節水抗旱 拔杏仁樹、停灌綠蘆筍

加州農戶極端措施節水抗旱 拔杏仁樹、停灌綠蘆筍
東灣水利局：7月起漲水費，但不強迫節水

東灣水利局：7月起漲水費，但不強迫節水
極端手段節水 加州農夫拔樹、牛肉減產

極端手段節水 加州農夫拔樹、牛肉減產
乾旱加劇缺水嚴重 聖他克拉拉縣恐將限水

乾旱加劇缺水嚴重 聖他克拉拉縣恐將限水

熱門新聞

這棟位於舊金山太平洋崗的豪宅最近以4350萬元成交，成為舊金山房價最高的房屋。（取自Google地圖）

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

2021-06-19 17:11
警方封鎖案發現場。（視頻截圖）

舊金山94歲華裔婆婆遭砍 臀、腿多處刀傷

2021-06-17 00:38
州政府宣布解封，許多賣場、量販店也湧入大量人潮。（記者江碩涵／攝影）

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

2021-06-19 00:31
馮忠強搬到亞利桑那，他非常滿意。（馮忠強提供）

金山灣區搬到鳳凰城 華人牧師：房子大又不用背貸款

2021-06-23 18:30
華人Uber Eats司機Jimmy 送酒水過程中，遭遇種族歧視。他提醒華人朋友，遇到類似遭遇，一定要大聲說出來。（記者劉先進／攝影）

金山華裔Uber司機送餐 惡客連爆粗口被停權

2021-06-23 02:20
「數位新冠疫苗紀錄卡」將顯示與紙版相同的信息，同時還提供一個二維碼，上面有相同的細節。（網上截圖）

加州數位新冠疫苗紀錄卡上路 提供接種證明新選擇

2021-06-20 02:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗
牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力

牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力
接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」

接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」
CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現

CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現
中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追