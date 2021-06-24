蘇諾瑪強制節水 居民用水量減20%

蘇諾瑪市通過第二階段限水令，強制居民減少20%用水量。圖為灣區義工宣傳節約用水。(Getty Images)

北灣蘇諾瑪市議會22日宣布全市進入第二階段缺水狀況，要求城市居民將用水量減少20%，並將住宅和商業灌溉用水限制為每星期兩天。

官員表示，這次強制性削減用水是嚴重乾旱和供水減少的結果，將從7月1日開始，適用於市內居民和企業。

蘇市議會本周一致投票 通過了應急計畫第二階段，以響應加州 水資源控制委員會稍早前的命令。這項命令要求蘇諾瑪水務公司及其水承包商，包括蘇諾瑪市，從俄羅斯河抽水分流量比去年減少20%。

蘇諾瑪市第二階段缺水限令將禁止以下行為：

住宅和商業灌溉（周一和周四晚上8時至早上6時除外）。

從城市供水系統抽水重新注入或初始灌注游泳 池，除非需要保持泳池泵和過濾器的正常運行。

商業客戶將水用於非循環觀賞噴泉。

私人擁有的機動車輛、拖車和船隻的非商業性清洗。水桶和配有截流噴嘴的軟管除外。

除滅火外，任何使用消防栓中的水的行為。在提交建築用水許可申請後，主管可允許用於基本的建築需求。

使用飲用水控制建築工地的粉塵。

運動場和蘇諾瑪城市廣場的灌溉不受限制。居民使用手持桶或容器、手持軟管或自動關閉噴嘴澆水不受限制。滴灌系統不受限制。

市府官員表示，所有其他城市公園的草坪灌溉將減少到每星期兩天。市府力求避免對居民處以罰款或處罰，並敦促居民自願遵守。

蘇諾瑪市書記官巴爾(Rebekah Barr)表示，發現違規行為時，工作人員將首先提醒，包括直接郵寄通知、媒體發布和臨時標誌，提醒居民注意現行的用水限制。