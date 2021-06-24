舊金山節水 污水循環利用澆草坪

未來金門公園澆灌草坪的用水，將會是污水循環利用的再生水。（美聯社）

舊金山 金門公園（Golden Gate Park）是知名景點，碧綠的草坪吸引本地民眾和遊客的目光。然而，舊金山現在每年用於澆灌草坪的水，都是可以飲用的高質量的水，在眼下水資源緊缺情況下，實屬有些浪費。

目前市府官方則在積極改革，建設新的污水處理和灌溉系統，用經過處理的污水作草坪灌溉，減少將高質量的飲用水用於「非飲用」的目的。

據傳媒報導，每天金門公園需要大約120萬加侖的水，才能讓整個草地看起來令人賞心悅目。 這個數字會隨著季節和溫度的變化而波動，但每年加起來的總用水量大約是4億2700萬加侖。而且這些水都是可以飲用的水。

使用飲用水來保持公園的綠化，在舊金山並非新鮮事。但市府也正在努力改變，希望使用循環利用的水來澆灌草坪。金門公園目前使用自有地下井水灌溉草坪，水質是符合飲用水標準。在金門公園的Panhandle區域，使用來自舊金山水利局（SFPUC）的水。

之所以要推進這個項目，則是源自於加州 的乾旱，需要節省更多飲用質量的水。同時加州大地震的傳聞也一直未有停歇，所以保有飲用水以備屆時發生重大自然災害的時候可以使用。這整個節水項目叫做「西區增強水循環」（Westside Enhanced Water Recycling Project），從2017年開始就一直在進行當中。

市府的目標是在2022年夏天開始，用於灌溉或者是湖泊蓄水的水，將來自目前正在建設中的循環水系統，取代當前的供水系統。該項目旨在每天提供多達200萬加侖的水，最高的時候可以達到每天400萬加侖，以滿足高峰需求。

舊金山並非是唯一一個要提高循環水使用量的城市。在洛杉磯 ，格里菲斯公園（Griffith Park）已經開始使用循環水進行灌溉了。據洛杉磯水電部估計，2009年洛杉磯動物園停車場的灌溉系統改為循環水系統，每年節省的飲用水可以供40戶家庭飲用。