聖荷西節水 住家草坪每周只能澆灌兩次 禁止在家洗車

聖荷西頒布新的乾旱規則，限制草坪澆水每周兩天。 (美聯社)

褐色的草坪和骯髒的汽車 很快將成為南灣的常態。為了抗旱，聖荷西 最大的零售水供應商23日宣布了加強節水的新規則，其中規定，每周澆灌草坪和景觀不超過兩天，並禁止在家裡洗車。

聖荷西水務公司為居住在聖荷西、金寶、洛斯蓋圖、薩拉度加、庫比蒂諾部分地區約100萬人提供服務，該公司表示，新規則立即生效。

奇數門牌號居民可允許在周一和周四進行灌溉，偶數門牌號則在周二和周五進行灌溉。規定限制使用可飲用水澆灌草坪、景觀、草皮區或諸如菜園等 「其他植被區」，每個灌溉點每天不超過15分鐘，而且上午10時至晚上8時之間不得澆灌，以減少蒸發量。

聖荷西水務公司23日表示，目前不會有乾旱附加費。但若其客戶沒有達到節約目標，該公司可能在8月31日之後為家庭和企業設定用水配額，對超過限額的用戶進行處罰。

聖荷西水務公司還宣布了遏制水資源浪費的其他規則，包括裝飾性噴泉和池塘填充水不得超過一英尺深；禁止清洗車輛，使用循環水的商業洗車店除外；禁止沖洗建築物、人行道、車道、庭院、網球場或其他硬表面，因保護健康和安全原因除外。餐館也被要求只根據要求提供水。酒店也被要求通知客人，他們可以選擇不每天清洗毛巾和床單。

乾旱和草坪澆灌新規使灌溉承包商忙得不可開交。將噴灌系統轉換為滴灌系統的聖荷西Dick's Sprinkler Repair公司的老闆山提蘭（Gerardo Santillan）說：「生意很好，客戶想升級到能夠節約用水的系統，有的客戶則考慮從草地轉向抗旱植物」。

水務官員表示，沒有計畫雇用 「水警」對無視規定的居民開罰單。但看到違規行為的人可以撥打該公司的客戶服務電話408-279-7900或發送電子郵件至 [email protected]。他們還可以撥打聖他克拉拉谷地水利設立的 「明智用水熱線」：（408）630-2000，或發送電子郵件至 [email protected]。

公司將通過信件、掛門標簽或電話通知業主。