東灣康縣貝索島住房開發案 近半世紀未完工

康曲柯士達縣貝索島的Delta Coves開發案通過近半世紀仍未全面完工。（取自Google地圖）

灣區 一項住房開發案進行了近半世紀，雖然部分房屋已有人入住，但仍未全面完工。這個社區最大的特色是擁有一個巨大的潟湖，每棟房屋後院都建有船塢。

這個於1976年獲得通過的住房開發案Delta Coves，位於康曲柯士達縣貝索島（Bethel Island），離舊金山和沙加緬度都不遠。貝索島上沒有公共交通系統，一條雙車道橋梁是島上2000名居民進出的主要道路。

DMB開發公司2017年接手停滯的Delta Coves，行政副總裁塔拉查斯（Nick Taratsas）說：「接手時感到有些害怕，但大家都意識到，這類住房在我們有生之年不太可能再獲得批准。」

Delta Coves第一家開發商與康曲柯士達縣打了長達九年的訴訟，儘管最終勝訴，但公司卻一蹶不振。第二家開發商在2000年初期重新啟動開發案，打造出一個面積145畝大的潟湖和閃亮的金屬船塢，卻在雷曼兄弟（Lehman Brothers）倒閉引發金融危機後停止興建。

在新業主聘用DMB後，Delta Coves正式開工，首批房屋於2019年底完工。接著，就爆發新冠疫情 。

塔拉查斯說：「事情才剛步上正軌，新冠就來了。我在想，這項可憐又倒楣的開發案還有辦法再吃一顆魚雷嗎？」

目前，Delta Coves已有75棟房屋已完工或正在興建，32棟完工的房屋已有人入住，另外還有40棟未動工的房屋已有買主。Delta Coves房屋售價80萬元起跳，有「社區大使」負責巡邏。

第一個入住Delta Coves的住戶是華裔周先生（Terry Chew），他和妻子於2019年11月從聖布魯諾（San Bruno）搬到這裡。周先生說：「我幾年前就聽說這裡會恢復興建，我一直都夢想擁有濱水物業。」周先生是一名退休的緊急救難人員，他小時候常和父親在這裡釣魚。

Delta Coves最大特色潟湖是破壞貝索島堤防建造出來的，這在1980年代是一個不受歡迎的概念，康曲柯士達縣因此試圖撤銷開發商執照，卻引發訴訟，最終在1989年敗訴。2003年復工 後，島上居民再度試圖阻止，但法律沒有留迴旋餘地給康縣。