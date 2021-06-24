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聖荷西市議會對跳蚤市場去留無共識 推遲開發計畫

編譯組╱聖荷西23日電
聖荷西市官員對跳蚤市場去留未達共識，推遲開發計畫。(本報檔案照，記者江碩涵/攝影)
聖荷西市官員對跳蚤市場去留未達共識，推遲開發計畫。(本報檔案照，記者江碩涵/攝影)

具有61年歷史的聖荷西跳蚤市場，未來無疑將擁有住宅和辦公樓的混合體，而不是一堆攤位。目前數十家商販向來自整個灣區的成群結隊尋寶客出售他們的商品。

但是，當前的房產重新開發時，還有多少商販仍可能仍然存在，以及他們將獲得多少財政援助，以抵消市場關閉造成的收入損失，還有待觀察。

聖荷西市官員對跳蚤市場去留未達共識，推遲開發計畫。(本報檔案照，記者江碩涵/攝影...
聖荷西市官員對跳蚤市場去留未達共識，推遲開發計畫。(本報檔案照，記者江碩涵/攝影)

持續到第二天並連續開了15個小時的有爭議的會議結束時，聖荷西市議會以6票對5票推遲了一項關鍵決定。這項決定是為期數年的計畫，將目前的跳蚤市場的61.5畝土地改建成一個以城市交通為導向的社區，並在Berryessa捷運(BART) 站附近建造新的公寓大樓和辦公樓。

市長李卡多（Sam Liccardo ）和市議員柯恩(David Cohen)、戴維斯(Dev Davis)、佛利(Pam Foley )和馬漢(Matt Mahan )投反對票。

「就像任何類型的談判一樣，我認為有變動的空間，我理解有一個門檻，但我也認為有機會為每個參與者取得更好的成績」，支持延遲的市議員裴拉瑞茲(Raul Peralez)接受採訪時說。

儘管市議會成員提出了六項提案，希望平衡業主重建房產的使命和商販對流離失所的擔憂，但聖荷西市政廳未能就如何最好地推進他們的決定達成一致。對於希望改造場地的業主來說，這標誌著一系列延誤中的最新一次。

最近幾周，市議員柯恩與業主和商販合作，促成了雙方之間的談判。截至23日，談判結果包括保證市場將在施工迫使其關閉之前，保持開放至少三年。供應商將獲得250萬元的資金以應對未來的不確定性，以及開發項目內的5畝土地將被留出，用於在網站上創建一個較小版本的跳蚤市場。

市議員承認新的5英畝市場無法為所有430家商販提供足夠的空間，而且200萬元也不足以為他們提供未來的財務穩定性。市議員同意尋求額外的公共資金，以抵消商販的損失，以及尋找額外的地點來轉移跳蚤市場，是重要的下一步。但一些市議員希望早日確定這一點。

那些投票反對推遲決定的市議員擔心，推遲可能會破壞談判，並傷害而不是幫助商販。

商販和支持者說，市府和業主正試圖倉促完成交易，並沒有足夠努力來保護他們的生計。

非營利組織Somos Mayfair成員瓦斯奎茲 (Victor Vasquez) 說：「我們正處於大流行病、居民持續流離失所的可怕境地。小企業主和跳蚤市場的小販不斷流離失所。這是危險信號，必須團結起來」。

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