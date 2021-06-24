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聖縣撥款75萬元 應對親密伴侶暴力

記者陳程威／聖荷西報導
聖縣議會通過75萬元針對窒息行為的法醫檢測。（記者陳程威/攝影）
聖縣議會通過75萬元針對窒息行為的法醫檢測。（記者陳程威/攝影）

聖他克拉拉議會日昨批准撥款75萬元，以擴大聖縣應對窒息絞殺行為的保護措施。據瞭解，這項計畫將會為受害者提供相關的法醫檢查、護理、宣傳和陪伴。

目前聖縣的試點計畫發現，通過對親密關係中存在暴力勒死的案件進行法醫檢查，大大增加了在案件中對相關行為提出指控的可能性。同時也大大加強將指控升級為重罪的可能性。這些檢查將為相關倖存者提供後續醫療護理的機會。

相關研究顯示，四分之一的女性會遭受親密伴侶暴力，超過三分之二的受害者會經歷近乎致命的窒息。研究人員表示，被窒息過一次的受害者被施虐者殺死的可能性，要比沒有經歷過窒息的民眾高出7.5倍。

聖縣議員查維茲（Cindy Chavez）表示，縣府將會投入必要的資源用以支持親密關係暴力的受害者，並且將施暴者繩之以法。

此前聖荷西市長李卡多全新的新槍枝法案中，包括重點從親密關係暴力犯罪者手中查獲槍枝，從而確保親密關係的暴力犯罪人士不會擁有槍枝。有研究顯示，大多數的大規模槍擊事件的槍手都曾是親密關係的施暴者。

代表南灣的州眾議員羅達倫（Evan Low）與州參議員柯提斯等人近期提出相關法案，希望能夠實行「配偶強暴(spousal rape)」刑罰的改革，消除加州刑法第262條（California Penal Code Section 262) 中「配偶強暴例外」（spousal rape exception）的規定，確保「配偶強暴」如同強暴非配偶有同樣的法律後果，加害者能受到同等的刑罰。

暴力犯罪 加州 眾議員

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