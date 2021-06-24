聖荷西州立大學發布矽谷痛苦指數：不平等從糟糕變可怕

圖為慈善機構工作人員在分裝食物。(記者陳程威╱攝影)

疫情 肆虐灣區已超過一年。儘管加州已於上周全面重啟。但是伴隨著疫情導致擴大的貧富差距，已經在社會上引起眾多的討論。早先加州就因大富豪在疫情期間的收入暴漲所導致稅收增加，產生了罕見的財政盈餘。然而普通民眾卻面臨著失業以及物價上漲的困擾。

聖荷西 州立大學人權研究所(San Jose State University Human Rights Institute)23日召開記者會，發布最新一期的矽谷 痛苦指數(Silicon Valley Pain Index)，詳細表明矽谷地區所存在的種族歧視和收入不平等的年度報告。

新研究顯示，自去年6月以來，飢餓、無家可歸、收入不平等和貧富差距等指標均有所增加，矽谷不平等在疫情期間從「糟糕轉變為可怕」。2020年在矽谷一共有197名無家可歸遊民死在街頭。報告用最新數據揭示結構性不平等，並要求相關組織為不作為負責。研究報告顯示，隨著新冠疫情的肆虐，這種不平等只會變得更加嚴重。

該研究的負責人，聖荷西州大社會學教授李普頓（Scott Myers-Lipton）在23日記者會上表示，矽谷在疫情期間的表現是分裂以及不平等的。一方面，在疫情期間，科技巨頭如臉書、蘋果、Google等市值暴漲。以蘋果公司為例，市值在疫情期間翻了一倍，並且成為了史上首個市值超過2萬億的公司。

於此同時，矽谷前十名的富豪也全部都是白人男性，總資產也從疫情前的2480億元暴漲1.3倍到5710億元。另一方面，矽谷的非裔居民的人均收入平均每年下降了1%，西語裔居民的收入略微增加了5.7%即1658元。受過大學教育的有色人種在同等條件下比白人的時薪少11元。

於此同時，飢餓問題也在疫情期間暴增。該報告顯示在矽谷有接近約20%的民眾面臨著飢餓問題的困擾。食物銀行等組織在疫情期間的需求量暴增。矽谷當地非營利組織「飢餓在家」（Hunger at Home）就對記者表示，在疫情爆發前的五年間，該組織一共發放了330萬的食物。在疫情爆發後的去年3月到9月一共分發了167萬份餐點，而在10-12月間更是發放了超過132萬份餐點。

根據該份報告顯示，灣區的住房問題也呈現持續惡化趨勢。去於聖他克拉拉縣有近19.7萬戶家庭因無法支付貸款或房租而面臨驅逐。而這一數字在2018年僅為1.2萬。無家可歸的民眾數量也持續增加。根據2019年統計，聖他克拉拉縣境內露宿街頭的人數當年高達9706人，相比2017年大幅增加31%。光是聖荷西市就有6172名無家可歸者。新冠疫情造成的無家可歸可歸民眾死亡的案例也大幅度增加。

雖然包括聖他克拉拉縣政府跟聖荷西市政府曾訂下要在2022年在聖荷西市興建1萬套可負擔住宅的目標，報告顯示，自2018年以來，項目僅完成了427個單元的建設。此前聖荷西市長李卡多要求政府提供更多資金興建可負擔住宅。州長紐森在日前也宣布將會投入120億元用以解決加州無家可歸的住房議題。

報告還顯示，矽谷有色人種社區，特別是位於東聖荷西的西語裔以及亞裔社區受到了不成比例的衝擊。相關統計，亞裔與西語裔聚集的95122，95020與95116地區的新冠死亡率都相比白人社區高出許多。