聖荷西市議會 討論警察改革措施

聖荷西市議會召開關於警察部門改革的相關會議。（記者陳程威/視頻會議翻攝）

去年5月佛洛伊德(George Floyd)遭受警方暴力執法喪生，聖荷西 市中心爆發示威活動。相關社會運動組織隨後紛紛要求聖荷西市出台警察 制度改革的相關措施。隨後市長李卡多(Sam Liccardo)提出了相關的改革方案，市議會隨後於2020年6月12日提出了以社區為中心的警察體系改革方案。

日昨晚間，聖荷西議會舉行有關改革聖荷西市警察制度，重新思考社區安全（Reimagining Community Safety）的特別會議。

在聽證會上，重新思考社區安全小組表示，重點是要提供除了警方之外的替代方案，提升警方與社區的關係。聖荷西的社區組織12日聯合提供了以社區為基礎的警察方案改革。包括擴大服務規模，以社區為基礎的社區安全計畫。其中包括總共35位社區組織任命的指導委員會。同時也有12位由社區組織任命的青年諮詢委員會。根據計畫，這項警察制度的改革方案討論將為期半年，將於明年3月完成最終報告，於明年4月正式向市議會提交相關報告。

李卡多在會議上表示，自己將會全力支持委員會的工作。他希望改革小組能夠包含更多當地社區領袖的意見。

聖荷西市議會討論警察制度改革方案。圖為聖荷西警察局長馬塔走訪商家聽取社區意見。(本報檔案照)

在灣區，包括屋崙與舊金山在內的多地市議會，就已經通過或者正在討論進行警察制度的改革。屋崙市議會就有議員提出縮減1800萬的警局警局預算 轉移到暴力預防上來，包括社區移動援助響應者計畫（簡稱MACRO）等。舊金山市議會近期也有市議員提案將400萬警查預算投入到解決無家可歸民眾的議題中去，包括「同情替代響應隊伍」（Compassionate Alternative Response Team，簡稱「CART」）等。

目前尚不知曉聖荷西的警察改革方案的具體計畫。但是根據相關城市以及小組負責人的發言，將具體聚焦在以社區為中心的警力建設方案中去。今年3月，聖荷西警方就遭到了一部分去年5月下旬進行關於佛洛伊德（George Floyd）案示威者關於警方暴力執法的訴訟。早先，聖荷西現任警長馬塔（Anthony Mata）就因其對以及其對穆斯林以及跨性別者的相關爭議，而遭到代表聖荷西的州眾議員羅達倫（Evan Low）以及李天明（Alex Lee）的聯合抵制。