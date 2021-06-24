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聖荷西市議會 討論警察改革措施

記者陳程威／聖荷西報導
聖荷西市議會召開關於警察部門改革的相關會議。（記者陳程威/視頻會議翻攝）
聖荷西市議會召開關於警察部門改革的相關會議。（記者陳程威/視頻會議翻攝）

去年5月佛洛伊德(George Floyd)遭受警方暴力執法喪生，聖荷西市中心爆發示威活動。相關社會運動組織隨後紛紛要求聖荷西市出台警察制度改革的相關措施。隨後市長李卡多(Sam Liccardo)提出了相關的改革方案，市議會隨後於2020年6月12日提出了以社區為中心的警察體系改革方案。

日昨晚間，聖荷西議會舉行有關改革聖荷西市警察制度，重新思考社區安全（Reimagining Community Safety）的特別會議。

在聽證會上，重新思考社區安全小組表示，重點是要提供除了警方之外的替代方案，提升警方與社區的關係。聖荷西的社區組織12日聯合提供了以社區為基礎的警察方案改革。包括擴大服務規模，以社區為基礎的社區安全計畫。其中包括總共35位社區組織任命的指導委員會。同時也有12位由社區組織任命的青年諮詢委員會。根據計畫，這項警察制度的改革方案討論將為期半年，將於明年3月完成最終報告，於明年4月正式向市議會提交相關報告。

李卡多在會議上表示，自己將會全力支持委員會的工作。他希望改革小組能夠包含更多當地社區領袖的意見。

聖荷西市議會討論警察制度改革方案。圖為聖荷西警察局長馬塔走訪商家聽取社區意見。(...
聖荷西市議會討論警察制度改革方案。圖為聖荷西警察局長馬塔走訪商家聽取社區意見。(本報檔案照)

在灣區，包括屋崙與舊金山在內的多地市議會，就已經通過或者正在討論進行警察制度的改革。屋崙市議會就有議員提出縮減1800萬的警局警局預算轉移到暴力預防上來，包括社區移動援助響應者計畫（簡稱MACRO）等。舊金山市議會近期也有市議員提案將400萬警查預算投入到解決無家可歸民眾的議題中去，包括「同情替代響應隊伍」（Compassionate Alternative Response Team，簡稱「CART」）等。

目前尚不知曉聖荷西的警察改革方案的具體計畫。但是根據相關城市以及小組負責人的發言，將具體聚焦在以社區為中心的警力建設方案中去。今年3月，聖荷西警方就遭到了一部分去年5月下旬進行關於佛洛伊德（George Floyd）案示威者關於警方暴力執法的訴訟。早先，聖荷西現任警長馬塔（Anthony Mata）就因其對以及其對穆斯林以及跨性別者的相關爭議，而遭到代表聖荷西的州眾議員羅達倫（Evan Low）以及李天明（Alex Lee）的聯合抵制。

聖荷西 警察 預算

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