阿茲海默症新藥 有機會減緩、逆轉病症

阿茲海默症一直以來沒有藥物可以逆轉或舒緩，現在新藥的批准象徵露出了希望與生機。（阿茲海默症協會提供）

阿茲海默症 由於無法治療減緩與逆轉，一直是人類面臨最為頭痛的問題之一，而美國食品藥物管理局（FDA ）本月通過重大審核，以加速批准的方式，核可治療阿茲海默症的新型藥物「aducanumab」上市使用。這是美國食品藥物管理局自2003年以來首支批准的阿茲海默新藥，更可能成為人類已知藥品中，第一支有機會減緩、甚至逆轉阿茲海默症「病程擴散」的突破性新藥。不過，該藥因為價格不便宜，加上第三期臨床實驗結果也還有爭議，去年在FDA專家諮詢會議中遭到「全票不支持」（11人委員，10票反對1人不確定）外，因此也引起討論。

不過，阿滋海默症協會對於「aducanumab」的問世採歡迎的態度，樂觀其成，並預期該新藥將獲得保險的給付。阿茲海默症協會主席兼執行長強斯（Harry Johns）就表示:「這次的批准，是阿滋海默症患者及其家人的勝利」、 「這是 FDA批准的第一種延遲阿滋海默症發展的藥物。意味著個人可能有更多時間參與日常生活，保持獨立並更長時間地保留記憶。我們可以有更長時間與親友同享至親的關係。」

協會指出，與目前批准的藥物相比，Aducanumab以一種新的方式治療阿滋海默症。阿滋海默症協會首席科學長卡洛樓（Maria C. Carrillo）博士表示，FDA藥物批准開啟了阿滋海默症治療和研究的新時代。「歷史告訴我們，新類別中第一種藥物的批准會激發該領域的活力，增加對新療法的投資並鼓勵更大的創新。我們希望這藥物是一個新的開始，未來會有更好的阿滋海默症治療方法。」

阿滋海默症協會首席策略長派克（Joanne Pike）也表示，阿滋海默症協會將竭盡全力，確保所有有可能受益的人能能獲得這種藥物。他表示，這種療法的批准使早期檢測和診斷變得更加重要，才能以確保病人儘早獲得治療的機會，「協會已將與醫療保健系統合作列為優先事項，醫生以及醫療保險和醫療補助服務中心，必須確保早期準確的診斷，讓病人獲得治療的機會。」

協會介紹，Aducanumab不僅緩解症狀， 還可減緩疾病的進展。此類療法是第一次獲批准的，也表明從大腦中去除澱粉樣蛋白可能會延緩阿滋海默症患者的臨床衰退。澱粉樣蛋白是一種蛋白質積聚而成的粘性腦斑塊，聯邦醫療保險 和許多保險已經

承保癌症及多發性硬化症等疾病的輸液療法，預期aducanumab同理也應會得到保險支付。

阿滋海默症協會指出，在協會長期的倡導推動下，聯邦每年對阿滋海默症和失智症研究資金的投資為31億元。阿滋海默症協會的行動奠定了持續進步的基礎，加速了藥物開發過程，並使醫學的進步成為可能。例如先前阿滋海默症協會為澱粉樣蛋白PET掃描的開發提供了初始種子資金，使該臨床試驗成為可能；阿滋海默症協會領導IDEAS和新IDEAS研究，以證明澱粉樣蛋白PET成像在改善診斷和疾病管理方面的價值。希望持續努力，打造沒有阿滋海默症和所有其他失智症的世界。