居家避疫蓄髮1年後 金山佛光會會員捐髮助癌友

鍾欣穎捐髮，希望病人心情舒緩並且增加信心。（佛光會提供）

舊金山 自2020年3月開始「居家避疫 」（Shelter-in-place），美髮商家當時必須停止營業，許多市民因此對於如何剪髮非常困擾。

國際佛光會金山分會的會員們，決定將此項困擾轉念為幫助癌友的善行，廣邀女眾會員於居家避疫期間蓄留長髮，相約一年後共同剪髮，捐頭髮幫助癌症患者「癌友」。此舉除了提供製作假髮，更是給予癌友於化療期間方便與信心，捐髮者亦可藉由每天的蓄髮常養慈悲，擁有助人的歡喜。

捐髮者於2021年6月20日齊聚於佛光山三寶寺舉辦捐髮活動，禮請北加州總住持如揚法師祈願祝禱，祝福眾生安康。專業的剪髮義工劉淑姬與HAO女士為每位捐髮者剪髮，一束束的「三千煩惱髮絲」皆轉換成了一束束的「三千菩提心意」。

住持如揚法師開示，這次「捐髮助癌友」的活動不僅是小愛轉為大愛的呈現，每一個人都可以善用自己的因緣傳遞愛心給予需要的人；此外，這也是資源回收的呈現，將剪下的頭髮再利用，成為一分傳遞愛與關懷的祝福。國際佛光會舊金山協會許貴婷會長亦致辭，感謝所有參與這項活動的捐髮者與所有與會大眾，以及金山分會所有會員一年來的籌備與協助，共同成就這件有意義的活動。

金山分會督導鍾藝文亦陪伴著同修余健儀師姊及兩位女兒，一同前來共襄善舉。大女兒鍾欣穎說，希望這些剪下的頭髮，能夠幫助病人心情舒緩並且增加信心；小女兒鍾和諧也期望這次為病人所做的幫助，能夠帶給病人幸福快樂。會員黎博文分享心情：「我們很幸運能夠擁有健康的身體，頭髮剪了可以再長，但是癌友們於化療期間卻必須面對掉髮的情境。因此我希望這次的捐髮活動，可以幫助癌友戴著喜歡的假髮自在地面對人群，繼續過著正常的生活。」

金山分會會長留平敏亦向法師們與參與的會眾們致謝：「疫情 無情，人間有情，謝謝大家在疫情期間，還不忘秉持星雲大師『心中有大眾』的理念，留長髮不容易，需要有恆持的愛心及耐心，才能為癌病者做出這項貢獻。感謝三寶寺常住、捐髮會眾及義工菩蕯們的支持。」

活動後將發心捐髮者的頭髮寄到捐助機構Children With Hair Loss，祈願帶給癌友們一份溫暖，共同實踐星雲大師期許佛光人做到「給人信心，給人歡喜，給人希望，給人方便」的「四給」精神。