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屋崙美麗湖槍擊案 警：死者被幫派盯上

記者劉先進／屋崙報導
東灣屋崙美麗湖湖濱大道2200街區19日晚6時22分發生致命槍擊，造成一死七傷。（視頻截圖）
東灣屋崙美麗湖湖濱大道2200街區19日晚6時22分發生致命槍擊，造成一死七傷。（視頻截圖）

東灣屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）美麗湖(Lake Merritt)湖濱大道2200街區19日晚6時22分發生致命槍擊，造成一死七傷。阿拉米達縣警長辦公室22日宣布，驗屍官確認受害者為22歲的男子羅茲（DaShawn Demetrius Rhodes），是屋崙和舊金山的居民。他的母親在GoFundMe上籌款時表示，兒子在美麗湖邊享受六月節的慶祝活動時，生命被忽然奪走。警方21日在記者會上表示，槍擊與舊金山兩個幫派之間的糾紛和恩怨有關係。不幸遇難的受害者，是被舊金山幫派有意盯上的。

阿拉米達縣警確認，死者為22歲的羅茲。（視頻截圖）
阿拉米達縣警確認，死者為22歲的羅茲。（視頻截圖）

美麗湖的槍擊案震驚全美。事發時，有近萬人在現場慶祝剛剛通過的聯邦新假日六月節。屋崙警方說，是多個槍手攜帶槍枝，到屋崙作案。

警員桑切斯（Leo Sanchez）說，調查表明，敵對的幫派或團體成員在美麗湖邊的慶祝活動中相遇。沒有證據表明參與槍擊事件的個人與屋崙幫派有聯繫。但他沒有透露舊金山兩幫派間的爭鬥性質。桑切斯表示，初步的調查顯示，槍擊中部分傷者，和槍擊致死的一人（即死者羅茲），是被舊金山幫派有意盯上的。但有些受害者，只是去參加聚會的無辜民眾，卻不幸遭遇槍擊。

受害者羅茲的母親在GoFundMe上放上了一張兒子的照片。並寫下一段深情文字說，「請幫助一位單身母親，照顧她唯一的孩子的兒子。22歲的羅茲在美麗湖湖邊享受六月節的慶祝活動時，生命被忽然奪走。故事會讓人沉浸其中，謠言會傳播，但一位母親和她的家人現在正承受悲傷，一個孩子失去了父親。任何認識羅茲的人，都能意識到他對兒子深深的愛。這個家庭正在請求你提供幫助。我們也非常感謝您的祈禱，我們將回報您，希望您永遠不必忍受這種痛苦，如果發生這種不幸的情況，您將比我們更有準備。我們提前感謝並愛護你們。祝福你們!」

東灣屋崙美麗湖湖濱大道2200街區19日晚6時22分發生致命槍擊，造成一死七傷。...
東灣屋崙美麗湖湖濱大道2200街區19日晚6時22分發生致命槍擊，造成一死七傷。（視頻截圖）

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