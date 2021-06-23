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選舉改革兩黨角力 參議員范士丹立場反覆

編譯組 / 綜合報導
范士丹在選民改革上的言論，立場反覆，令外界疑惑。（美聯社）
范士丹在選民改革上的言論，立場反覆，令外界疑惑。（美聯社）

美國國會最近熱議的選舉投票改革，成為民主共和兩黨的最新政治鬥爭焦點。但來自加州的資深參議員范士丹（Dianne Feinstein）在有關選舉及民主制度是否有危險的言論，卻立場反覆，令外界感到疑惑。

所謂的選舉投票改革，即民主黨人力推的「為人民法案」（For the People Act），旨在建立新的公共籌款制度，上限200元，以及自動選民登記、恢復重罪犯人服刑獲釋之後的投票權等。法案同時要求各州建立選區重畫委員會，避免選區重畫出現不公平現象。

在參議院對「為人民法案」進行投票前，范士丹辦公室發表聲明，宣布范士丹強烈支持該改革。這項法案不太可能得到任何共和黨人的支持，因為法案旨在「抵消」（counteract）許多共和黨控制的州在2020年總統選舉之後通過的一些選舉法律。民主黨中人許多人都認為，這些共和黨州的選舉改革，抑制選民投票，削弱了民主制度。

然而，范士丹在上周接受訪問的時候表態，認為民主制度並沒有「處於危機之中」（in jeopardy）。范士丹此言一出，讓民主黨人士對她口誅筆伐。范士丹近來一直遭到同黨進步派的夾擊，因為她的溫和立場與民主黨進步派的立場不一致。

隨後，范士丹辦公室再次發佈聲明，試圖挽回局勢。聲明寫道，這些新的選民壓制法，破壞了我們的民主，不應成立。「投票權是我們民主的基本原則。不幸的是許多共和黨控制的州，正在利用毫無根據的選民欺詐陰謀論作為藉口，通過法律削弱這一基本權利。」

隨後范士丹又再次對傳媒表示，她不認為目前民主正在受到威脅。

傳媒猜測范士丹的立場反覆有兩種原因。一是，她的確認為民主正在被「破壞」和「削弱」，正如她的聲明所說，但共和黨的法案還沒有達到「民主處於危險之中」的門檻。二是，范士丹不知道她的辦公室發表的聲明，所以才會說出明顯矛盾的話。

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