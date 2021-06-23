聖縣將設身心障礙者辦公室 直接與社區合作

聖縣議會通過相關決議設立身心障礙者辦公室。（記者陳程威/視訊記者會截圖）

聖他克拉拉縣議會22日一致通過新決議，將為聖縣身心障礙的兒童與成年人專門一個身心障礙者辦公室（Disability Affair）。

聖縣他克拉拉議員查維茲（Cindy Chavez）當天表示，通過設立身心障礙者辦公室，將使得聖縣工作人員能夠直接與身心障礙者社區合作，從而確保身心障礙人士能夠在新的辦公室獲取他們所需要的服務。聖縣將會尊重身心障礙社區對發言權的要求。

查維茲21日在聖縣身心障礙倡導組織舉行記者會，要求聖縣盡快設立身心障礙者辦公室。她表示，在疫情 之中，身心障礙者們可以接觸到相關服務的渠道都更為有限。包括由於社交隔離，交通服務的限制，戶外用餐以及疫苗接種站的相關服務等。建立身心障礙者辦公，室意味著聖縣向包容性社區的道路上又邁出了一步。她指出，新冠疫情的相關經驗導致了縣府萌生建立相關辦公室的想法。

聖荷西和平與正義中心（San Jose Peace and Justice Center）主任瑪莎巴（Michele Mashburn）表示，身心障礙者們在超市以及賣場中往往都不太受到重視。他們在疫情之中最少受到重視與關懷。他們在疫情之中常常難以獲取食物等必要物資。

她表示，建立身心障礙者辦公室意味著社會不應該回到從前的「常態」，即忽略身心障礙者需求的常態。今年是通過歷史性的「美國 身心障礙者法案」（Americans with Disabilities Act ，ADA)31周年的紀念日，現在聖縣通過設立「身心障礙者辦公室」，是走向真正關心身心障礙者社區的一步，同時也是走向真正解決系統性不平等的一步。

布朗(Kirsten Brown)是兩個患有自閉症孩子的母親。她表示，當孩子們得不到救助與治療時，人們感受到絕望。在疫情之中，許多特殊兒童的教育 狀況都得不到保障。早先全美就有大規模的父母因為新冠疫情導致的孩子受教育權被侵害而提出相關訴訟。

語言設施的不足與障礙，也加劇了身心障礙社區的狀況。西語裔社區此前表示，希望能夠增加對西語裔社區的資源與幫助。

此前聖縣成立的全新兒童倡導中心（Children's Advocacy Center）中，就無一職員能說中文。記者就此事曾專門致電並現場詢問縣議員查維茲，都未獲得其明確回應。

根據相關計畫，聖他克拉拉縣將在9月28日指定相關的資金計畫、辦公室的設計、監督和問責詳情，同時也將同步諮詢身心障礙者社區的相關意見。