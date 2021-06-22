列治文市父親節派對槍響 至少3死5傷

列治文宗教慶祝活動遭槍擊，造成三死五傷。（取自Google地圖）

據警察 部門稱，周日晚上列治文的一個宗教慶典上發生的槍擊 事件造成至少3人死亡，5人受傷。

槍擊事件發生在父親節晚上11點左右，地點是Dunn大道2100街區的一戶人家，離第23街的交叉口不遠。警方說，這次約80至100人的聚會與父親節無關。該活動曾在Facebook上有宣傳。

一位家庭成員說他的年輕侄子被殺，另一位家庭成員說他的叔叔被殺。警方說，有兩個人當場死亡，第三個人在醫院死亡。列治文警方的一位發言人說，其他受害者是自己去醫院的。

一名家庭成員說，還有五人在槍擊事件中受傷，槍擊發生的地點，當時有很多危地馬拉Marimba音樂和舞蹈。警方說，五名傷者中的一人情況危急，截至周一上午仍在住院治療。其他受害者之後已出院。

據警方介紹，受害者都是男性，年齡在18至44歲之間，除此之外，目前還沒有公布受害者或槍手的其它信息，

雖然列治文警方仍在調查現場槍手的確切人數，但據警方發言人稱，據信涉及的槍手不止一個。警方周一清晨表示，他們還沒有確定槍手的身份，也沒有進行任何逮捕。他們認為，受害者是被盯上的，槍擊事件只針對集會。

如您有關於槍擊事件的信息，請與霍夫曼（Brian Hoffman）警探聯系，電子郵箱：[email protected] ，電話510-621-1755，或撥打列治文警方的舉報電話：510-307-T1PS（510-307-8177）；在提供信息時，你可以始終保持匿名。