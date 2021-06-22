我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.9%成人 完全接種疫苗

台增78例本土確診、死亡6例 陳時中：雙北高風險

列治文市父親節派對槍響 至少3死5傷

編譯組／列治文21日電
列治文宗教慶祝活動遭槍擊，造成三死五傷。（取自Google地圖）
列治文宗教慶祝活動遭槍擊，造成三死五傷。（取自Google地圖）

警察部門稱，周日晚上列治文的一個宗教慶典上發生的槍擊事件造成至少3人死亡，5人受傷。

槍擊事件發生在父親節晚上11點左右，地點是Dunn大道2100街區的一戶人家，離第23街的交叉口不遠。警方說，這次約80至100人的聚會與父親節無關。該活動曾在Facebook上有宣傳。

一位家庭成員說他的年輕侄子被殺，另一位家庭成員說他的叔叔被殺。警方說，有兩個人當場死亡，第三個人在醫院死亡。列治文警方的一位發言人說，其他受害者是自己去醫院的。

一名家庭成員說，還有五人在槍擊事件中受傷，槍擊發生的地點，當時有很多危地馬拉Marimba音樂和舞蹈。警方說，五名傷者中的一人情況危急，截至周一上午仍在住院治療。其他受害者之後已出院。

據警方介紹，受害者都是男性，年齡在18至44歲之間，除此之外，目前還沒有公布受害者或槍手的其它信息，

雖然列治文警方仍在調查現場槍手的確切人數，但據警方發言人稱，據信涉及的槍手不止一個。警方周一清晨表示，他們還沒有確定槍手的身份，也沒有進行任何逮捕。他們認為，受害者是被盯上的，槍擊事件只針對集會。

如您有關於槍擊事件的信息，請與霍夫曼（Brian Hoffman）警探聯系，電子郵箱：[email protected] ，電話510-621-1755，或撥打列治文警方的舉報電話：510-307-T1PS（510-307-8177）；在提供信息時，你可以始終保持匿名。

槍擊 警察

上一則

柯瑞不打東奧 生涯從未代表夢幻隊出戰

下一則

金山人語／喬丹傳科比 科比傳布克

延伸閱讀

NBA／最棒父親節禮物 楊恩闖東冠 老爸秀「勝利簡訊」

NBA／最棒父親節禮物 楊恩闖東冠 老爸秀「勝利簡訊」
就業機會多且疫情趨緩 勞工忙跳槽爭取更好待遇

就業機會多且疫情趨緩 勞工忙跳槽爭取更好待遇
美俄峰會後 專家示警：反壯大中國 讓中取得優勢

美俄峰會後 專家示警：反壯大中國 讓中取得優勢
汪小菲「被離婚」後首過父親節 曬親子照不見妻女

汪小菲「被離婚」後首過父親節 曬親子照不見妻女
甜曬妻兒照慶父親節 鄭嘉穎額頭疑鼓大包

甜曬妻兒照慶父親節 鄭嘉穎額頭疑鼓大包

熱門新聞

這棟位於舊金山太平洋崗的豪宅最近以4350萬元成交，成為舊金山房價最高的房屋。（取自Google地圖）

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

2021-06-19 17:11
警方封鎖案發現場。（視頻截圖）

舊金山94歲華裔婆婆遭砍 臀、腿多處刀傷

2021-06-17 00:38
加州15日全面重開，大部分場所與活動的防疫規定都解除。（Getty Images）

加州15日迎接重開 8項須知要注意

2021-06-15 00:15
州政府宣布解封，許多賣場、量販店也湧入大量人潮。（記者江碩涵／攝影）

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

2021-06-19 00:31
數位疫苗接種認證系統可避免攜帶紙本疫苗卡的不便。（美聯社）

加州推數位「疫苗認證」 紐森：非疫苗護照、不強迫用

2021-06-16 00:22
灣區本周將出現熱浪，部分內陸地區氣溫可能高達110度。（Getty Images）

灣區本周熱浪來襲 部分地區氣溫可高達110度

2021-06-16 18:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破
美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起
白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付

白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付
她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量
李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光

李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光