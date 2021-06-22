藝術家張曉暢 展出個人收藏西畫

藝術家張曉暢舉辦個人收藏西畫展。（記者李榮／攝影）

美術家張曉暢即日起至7月12日間在硅谷亞洲藝術中心舉辦「剎那芳華：張曉暢收藏西畫展 」，展出30幅大師名家西畫作品，重點展品有倫勃朗銅版畫、羅丹水彩人體寫生、珂勒惠支素描、薩金特人物素描、安德魯·懷斯的水彩、斯基米德人物畫等。

張曉暢是灣區 美術名家，畢業於四川美術學院，1995年移居舊金山灣區。硅谷亞洲藝術中心介紹，張曉暢沉潛磨劍20餘年，與常規水彩風景逸筆草草截然相反，他將超級寫實主義水彩發揮到極致，風格鮮明，獨樹一幟。而他以專業眼光積累的西畫收藏也蔚為大觀，此次展出以人物畫為主，除了上面提到的大師作品，另有英、美、法、西、義、澳、墨等各國油畫、水彩名家精品。

張曉暢在導覽時指出，自己在歐美藝術品收藏上偏重於維多利亞時期的作品，溫馨、精美、優雅，這次展出的就是近十年中，從世界各地搜羅到的精品，「看看這些畫，才明白什麼是藝術的完美境界。」

其中展出的義大利現代繪畫名家約瑟佩· 西格諾瑞尼在1929年創作的水彩畫「閱讀中的紅衣主教」，工細寫實、栩栩如生，是他於1929年應加拿大收藏家麥克勒之邀而畫，付費1200美元，當時也正是大蕭條 開始。此次展覽也配有相關文獻及畫家與作品合影。

薩金特人物素描。（張曉暢提供）

參觀展覽、來自廣州美院的區礎堅教授表示，珂勒惠支是在中國有深遠影響的德國表現主義大師，作品深摯動人，因為魯迅對她的推崇而更為人知。薩金特也是廣有影響的大家；懷斯也是一樣。另一位灣區名畫家余春明也高度評價張曉暢的個人西畫收藏展，說展出的雕塑大師羅丹的水彩人體寫生「每個骨點都精妙到位，用筆行雲流水，姿態生動，可以垂範」。

硅谷亞洲藝術中心副館長徐心如表示，有人說「要深入了解一個學者，最好去看他的藏書。同理，要深入了解一個畫家，也最好看他的收藏。眼高不一定手高，但眼低只能手更低。這就是我們要舉辦這次展覽的原因。」

展覽6月12日周六開始，至7月12日结束。畫展地址：3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400, Santa Clara, CA 95051。周二至周六11時至下午4時30分。